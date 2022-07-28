"Адская" жара не отступает: синоптики рассказали, где будет горячее всего

В Украине погода будет жаркой и сухой / Фото pixaby

В Украине в пятницу, 29 июля, в Украине будет сухая и солнечная погода, местами даже жаркая. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха повысится ад до 37 градусов тепла.

"Южная часть Европы простелила жаркое полотенце до наших Херсонщины, Запорожья, Приазовья, Крыма. Везде – высокая температура воздуха. В южной части Украины часть этого жаркого орнамента будет более нежной, несмотря на испанско-греческие + 35...+37 градусов, попадет в пределы+30 ... + 33 градусов", – сообщает Диденко.

В центральных областях в этот день также будет жарко, а на других территориях воздух прогреется до 25-29 градусов тепла.

В Черновицкой, Ивано-Франковской и Винницкой областях днем возможны дожди с грозами. На территории других областей осадки не ожидаются.

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Погода в Украине

Ранее сообщалось, что погода в августе покажет репетицию осени. Начнется постепенное снижение температур. Это продолжится и в последний месяц лета. Август начнется с жары, однако со временем придут более комфортные температуры. Внутри августа станет прохладнее, особенно ночью. Днем синоптик прогнозирует дожди.

В последний день июля будет прохладно. По прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до +13 градусов. До 31 июля грозовые дожди вернутся в западные регионы.

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