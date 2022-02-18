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Безумный ветер и дождь со снегом: какой будет погода в Украине на выходных

18 февраля 2022, 14:58
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В субботу сильный ветер будет почти по всей территории Украины, кроме нескольких областей. В воскресенье он начнет стихать.

Погода в Украине на выходные – будет дождь со снегом и сильный ветер/ 1zoom.ru, Reuters

В субботу, 19 февраля, погода в Украине будет очень ветреной – местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Однако уже на следующий день ветер начнет ослабевать, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Осадки на выходных

19 февраля в западных, северных и местами в центральных областях Украины будет дождь, местами с мокрым снегом. Вечером такая дождливая погода может также достичь Харьковщины.

В воскресенье, 20 февраля, на большей части территории Украины осадков не будет, они возможны лишь кое-где на Западе. Но под вечер дождь доберется и в южную часть государства.

Какой будет температура воздуха

На выходных в большинстве областей Украины днем будет тепло – температура будет колебаться от +4 до +9 градусов. Однако ночью еще может подмораживать, что и повлечет выпадение кое-где мокрого снега, а утром – появление гололеда.

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Погода в Киеве 19-20 февраля

В субботу в Киеве ожидается дождь, возможно с мокрым снегом, также будет очень ветрено.

Температура воздуха в столице ночью может опускаться до -2 градусов, а днем будет колебаться от +5 до +7 градусов. Также синоптик предупредила о гололедице, которая ждет жителей столицы утром.

В воскресенье в Киеве осадков не ожидается. Температура ночью будет колебаться от 0 до +2 градусов, днем будет достигать + 6 градусов.

Ранее сообщалось, что в конце февраля погода еще может удивить украинцев сильными морозами до -15 градусов. Наиболее экстремальных минусов стоит ожидать в Карпатском регионе.

Также синоптики рассказали, какой будет весна 2022 в Украине и когда придет настоящее тепло. В начале марта возможны температурные "качели" – будут и морозы, и "плюсы". Примерно с 10 числа в Украину придет весеннее потепление.

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