Безумный ветер и дождь со снегом: какой будет погода в Украине на выходных

В субботу сильный ветер будет почти по всей территории Украины, кроме нескольких областей. В воскресенье он начнет стихать.
В субботу, 19 февраля, погода в Украине будет очень ветреной – местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.
Однако уже на следующий день ветер начнет ослабевать, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Осадки на выходных
19 февраля в западных, северных и местами в центральных областях Украины будет дождь, местами с мокрым снегом. Вечером такая дождливая погода может также достичь Харьковщины.
В воскресенье, 20 февраля, на большей части территории Украины осадков не будет, они возможны лишь кое-где на Западе. Но под вечер дождь доберется и в южную часть государства.
Какой будет температура воздуха
На выходных в большинстве областей Украины днем будет тепло – температура будет колебаться от +4 до +9 градусов. Однако ночью еще может подмораживать, что и повлечет выпадение кое-где мокрого снега, а утром – появление гололеда.
Погода в Киеве 19-20 февраля
В субботу в Киеве ожидается дождь, возможно с мокрым снегом, также будет очень ветрено.
Температура воздуха в столице ночью может опускаться до -2 градусов, а днем будет колебаться от +5 до +7 градусов. Также синоптик предупредила о гололедице, которая ждет жителей столицы утром.
В воскресенье в Киеве осадков не ожидается. Температура ночью будет колебаться от 0 до +2 градусов, днем будет достигать + 6 градусов.
Ранее сообщалось, что в конце февраля погода еще может удивить украинцев сильными морозами до -15 градусов. Наиболее экстремальных минусов стоит ожидать в Карпатском регионе.
Также синоптики рассказали, какой будет весна 2022 в Украине и когда придет настоящее тепло. В начале марта возможны температурные "качели" – будут и морозы, и "плюсы". Примерно с 10 числа в Украину придет весеннее потепление.
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