Какой будет весна 2022 в Украине и когда придет настоящее тепло: синоптик уточнил прогноз до лета

В начале марта возможны температурные "качели" - будут и морозы, и "плюсы". Примерно с 10 числа в Украину придет весеннее потепление.
Синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на весну 2022 в Украине. По его словам, март начнется с морозов, апрель порадует теплом, а в мае пройдут дожди.
Погода в Украине в марте 2022
В начале первого месяца весны украинцев еще будут ждать отголоски зимы - ночью синоптик прогнозирует заморозки. Однако уже до 10 числа придет потепление. При этом будет сохраняться неприятная ветреная погода, передает Телеграф.
С 11 по 20 марта также сохранятся ночные морозы и умеренные осадки. В этот период синоптик обещает несколько дней с минусовой температурой. С 21 марта температура начнет расти, а количество осадков уменьшится.
Прогноз погоды на апрель 2022 в Украине
Первая декада месяца будет по-настоящему весенней и теплой, хотя отдельные дни будут ветреными, рассказал синоптик.
В середине апреля столбики термометров поползут вниз. Ближе к концу второй декады пройдут дожди, также возможны заморозки.
До конца месяца температура будет комфортной, но в отдельные дни может снижаться.
Погода в Украине в мае 2022
В начале месяца ожидаются несколько дождливых дней. Конец первой и начало второй декады мая будут прохладными. Пройдут дожди.
Конец мая еще не будет по-настоящему летним, но температуру воздуха прогнозируют комфортную. Высокая вероятность осадков сохранится в течение почти всей последней декады мая.
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Как сообщал Главред, погода в Украине на этой неделе порадует почти весенним теплом. В среду, 16 февраля, на территорию страны зайдет новая порция теплого воздуха. Исчезнут ночные "минусы", которые были на выходных и в начале недели. Не исключено, что зимней погоды до конца февраля уже не будет.
Ранее был озвучен и долгосрочный прогноз погоды в Украине. Ожидается, что осень 2022 наступит поздно, а лето в Украине будет жарким.
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