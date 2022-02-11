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Украинцев ждут холодные дни и сильный ветер: синоптик предрекла нестабильную весну

11 февраля 2022, 08:14
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Прогноз погоды на зиму в Украине оправдался - сезон был относительно теплым. Весной также все ожидается по плану, считает метеоролог Вера Балабух.

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Уже в феврале будут преобладать весенние процессы, говорит прогноз погоды / Фото pixabay.com

Погода в Украине весной 2022 года будет нестабильной. В марте средняя температура воздуха будет на пару градусов выше, чем в последние годы. При этом ожидаются и достаточно холодные дни. Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух.

"Весна будет нестабильной. В этом году сурок не ошибся. Если сбудется прогноз, то процессы, которые будут наблюдаться в феврале, приведут к тому, что температура будет достаточно высокой", – сказала Балабух в эфире Украинского радио.

По ее словам, уже в феврале будут преобладать весенние процессы. В целом, прогноз погоды на зиму в Украине оправдался - сезон был относительно теплым. Балабух добавила, что весной также все ожидается по плану.

"Весеннюю погоду мы видели даже в январе, и сегодня она не очень зимняя: днем ​​преимущественно плюсовая температура, ночью опускается ниже нуля. Морозов не было, только временные холодные потоки холода. Мы ожидаем, что в течение месяца средняя температура будет на один-два градуса теплее, чем она наблюдалась за последние годы. Однако, вероятно, весной будут и временные потоки холода", - сказала Балабух.

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При этом февраль и март будут достаточно ветреными, говорит прогноз погоды.

"Мы видели достаточно мощную деятельность северных арктических циклонов, которые приводили не столько к снижению температуры, сколько к очень сильным ветрам. Как раз для февраля и марта характерна большая скорость ветра – в этот период будут самые высокие ветра в течение года", – предупредила синоптик.

Как сообщал Главред, сегодня, 11 февраля, ожидается аномально теплая погода почти на всей территории Украины. Воздух прогреется до +11 градусов в южных и части центральных регионов, прикарпатских районах Львовской и Ивано-Франковской областей, а также в Крыму.

Ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха прогнозировала, что в конце недели в Украину придет антициклон, который принесет потепление.

Также сообщалось, что весна 2022 в Украине наступит резко, без плавного перехода. Такой прогноз погоды озвучила ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

Был озвучен и долгосрочный прогноз погоды в Украине. Ожидается, что осень 2022 наступит поздно, а лето в Украине будет жарким.

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