Будет лить, как из ведра: грозы накроют почти всю территорию Украины

Погода в Украине – грозы накроют почти всю территорию нашего государства/ pixabay.com

Погода в Украине 9 июля будет дождливой. Почти на всей территории нашего государства ожидаются грозовые дожди. Погода будет солнечной только в восточных регионах. Там жара днем даже достигнет +34 градусов.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра. В регионах, где будет дождливо, температурные показатели днем будут превышать отметку в 20 градусов, а ночью станет прохладнее.

Дожди и грозы сегодня ожидаются во всех регионах, кроме восточных и юго-восточных областей. При этом на севере Левобережья будут умеренные кратковременные дожди

Ветер будет северным, северо-западным, в восточной части юго-восточным, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в северных областях составит от +23 до +29 градусов, на западе – от +20 до +26, на востоке от +31 до +34, на юге – от +28 до +33. В нетральних областях температура днем будет от +25 до +31 градуса.

Ночью столбик термометра существенно опустится. На севере температура воздуха ночью составит от +13 до +17 градусов, на западе – от +10 до +14, на востоке от +16 до +19, на юге – от +17 до +19, а в центральных областях – от +13 до +18 градусов.

Погода в Украине 9 июля/ Укргидрометцентр

Погода в Киеве 9 июля

В Киеве 9 июля будет переменная облачность. Местами украинскую столицу накроют дожди и гроза. Температура воздуха днем составит от +24 до +26 градусов, ночью – от +24 до +26.

Ранее синоптик Виталий Постригань предупредил, что в Украину возвращается адская жара. Центральная Украина оказалась в котловине южного циклона, "зажатого" с Запада и Востока относительно малооблачной антициклональной погодой.

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