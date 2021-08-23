День Независимости с дождями и грозами: в Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине на День Независимости испортится погода / УНИАН

Завтра, 24 августа, в ряде областей страны ожидается резкое ухудшение погоды. В частности, спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях, которые сулят грозами и шквальными ветрами.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, на День Независимости в западных областях ожидаются грозы, а местами шквалы 15-20 м/с; во Львовской, Волынской, Ривненской и Житомирской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Спасатели также добавили, что в связи с ухудшением погодных условий объявлено I уровень опасности, желтый. Это значит, что такие погодные условия могут привести к определенным нарушениям работы служб электроснабжения, связи, строительства, коммунального хозяйства. Кроме того, на отдельных участках дорог возможно прекращение движения автотранспорта.

Кроме того, 24 и 25 августа возможен подъем воды в реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовская и Ивано-Франковская областях. Отмечается, что в местах прохождения сильных ливневых дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Ранее главный народный синоптик страны Леонид Горбань рассказал о погоде на осень 2021 года. Так, в сентябре украинцев ждет еще 10 теплых дней. Но затем пойдут дожди и похолодание. Октябрь же будет сухим, но с ночными морозами. В ноябре же, по словам синоптика, холода продолжатся. Также ожидаются осадки, в том числе ранний снег.

Горбань также добавил, что зима 2021 года в Украине будет, вероятно, холодной – в декабре возможны сильные морозы и ледяные дожди уже в первой декаде месяца. А во второй ожидаются небольшие снегопады.