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Дожди и резкое потепление до +25: синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие дни

25 сентября 2021, 21:28
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Погода в Украине 26 сентября принесет дожди в ряд регионов страны.

осень
В Украину придет потепление / pixabay

Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье, 26 сентября, погода в Украине будет теплой. В восточных регионах пройдут небольшие дожди, на остальной территории страны осадков не ожидается. Теплее всего будет на Закарпатье, Прикарпатье, и в южных областях, где прогнозируют до 20-23 градусов тепла. В Одесской области ожидается до +25. В последующие дни погода будет теплой и без осадков.

"26 сентября в Украине облачно с прояснениями. Ночью в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях, днем ​​на востоке страны местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13 °; днем ​​14-19 °, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 20-23 °, в Одесской области до 25°", - сообщает Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Погода в Украине 27 и 28 сентября

Синоптики прогнозируют 27-28 сентября в Украине переменную облачность без особых осадков. Ветер – северо-западный, сменяющийся на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем – от +11 до +16, ночью от 4 до 9 градусов тепла. На Закарпатье и юге страны днем прогнозируется от +13 до +18, а ночью от 7 до 12 градусов тепла.

Погода в Украине 29 и 30 сентября

Синоптики обещают, что 29-30 сентября в стране будет без осадков. Днем температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла, ночью +2 +8. На Закарпатье, а также побережье Черного моря днем от +12 до +18, а ночью от +6 до +12.Читайте такжеБабье лето сменится морозами и настоящим снегом: синоптики рассказали о погоде в Украине осенью

Погода в Киеве 26 сентября

Погода в Киеве в воскресенье, 26 сентября, будет облачной с прояснениями. Ночью местами ожидается дождь, а вот днем без осадков. Ветер – северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем от +15 до +17, ночью +11 +13. В Киевской области днем будет от 14 до 19 градусов тепла, а ночью от +8 до +13.

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Погода в Киеве 27-28 сентября

Погода в Киеве в понедельник и вторник, 27-28 сентября, принесет переменную облачность. Осадков не ожидается. Температура днем - +11 +16 градусов, ночью будет от 4 до 9 градусов тепла.

В Киеве не будет осадков и 29-30 сентября. Температура днем составит от +9 до +14, а ночью от 2 до 7 градусов тепла.

Погода в Украине

Согласно данным Украинского гидрометцентра, Украину в ближайшие дни ждет потепление. Сильных холодов до конца месяца не прогнозируется. Самым теплым днем станет воскресенье, 26 сентября – на всей территории страны ожидается от +15 до +22. А в южных областях и вовсе будет до +25.

По мнению синоптика Валерия Постриганя, погода в Украине на выходных будет благоприятной – от + 5-10 ночью до +11 +16 днем.

viber
Погода в Украине погода в Киеве
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