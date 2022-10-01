Дожди с грозами накроют Украину в первые дни октября: где ждать непогоды

Дожди с грозами накроют Украину в первые дни октября/ УНИАН

В начале октября в Украине значительно ухудшатся погодные условия. Ожидается дождливая погода с грозами и сильными порывами ветра.

Как сообщили в Укргидрометцентре, непогода накроет почти всю территорию Украины.

"На выходных атмосферные фронты и циклон принесут осадки, поэтому в большинстве областей пройдут дожди, местами грозы", - пояснили синоптики.

По прогнозам синоптиков, 1 октября днем в большинстве областей Украины ожидается температура +20°...+27°, в западных и северных областях будет +16°...+21°.

В следующие двое суток в большинстве областей пройдут дожди, предупреждают синоптики.

"2 октября на Правобережье, 3 октября на Левобережье местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью составит +6°...+13°, днем воздух прогреется лишь до +10°...+15°, в воскресенье в восточных и южных областях будет +17°...+22°.

Ранее климатолог Вера Балабух рассказала, что зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков. Предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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