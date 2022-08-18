Грозы, плавно переходящие в жару: погода в Украине в середине августа / Коллаж УНИАН, pixabay.com

Неустойчива погода, которая установилась в Украине после Маковея, задержится на некоторое время. Об этом говорит прогноз Украинского гидрометцентра на середину августа.

В четверг, 18 августа, грозовые дожди возможны в центре, востоке, юге и местами на севере. Скорость ветра — около десяти метров в секунду. Днем на юге местами столбики термометров опустятся до отметок +24. На востоке и западе местами ‒ воздух до +31.

В пятницу, 19 августа, на Яблочный спас, грозы возможны в центре, востоке, и местами на севере и юге Украины, а также в Закарпатской области. Скорость ветра не изменится. Днем в Запорожской области похолодает до +24, а вот в Закарпатской области воздух прогреется до +31 градусов.

В субботу, 20 августа, грозы возможны на западе и ‒ местами ‒ на севере, востоке, скорость ветра прежняя — десять метров в секунду. Днем в Закарпатской области похолодает до +25, а вот в Николаевской области потеплеет до +34.

В воскресенье, 21 августа, грозы возможны практически по всей стране. Скорость ветра — около двенадцати метров в секунду. Днем в Закарпатской области похолодает до +23, а вот в Николаевской области будет +32 градуса.

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.