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Климатолог рассказала, как серьезные изменения климата угрожают Украине

20 августа 2021, 16:29
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Налипание мокрого снега наносит существенный вред Украине.

Как климат влияет на Украину / ua.depositphotos.com

Погода в Украине продолжает меняться из-за изменения климата. В стране увеличивается количество и интенсивность опасных погодных явлений.

Об этом Главреду рассказала климатолог, заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух.

"Мощные ливни, сильные ветры, высокая пожарная опасность. Более мощными становятся грозы, в более холодный период – гололед, налипание мокрого снега, снегопады. Если зимой у нас температура воздуха становится выше, то изменяются структура осадков, и они выпадают преимущественно в виде дождя или мокрого снега. Налипание мокрого снега наносит существенный вред, ломает деревья и крыши домов", - говорит Балабух.

По словам Балабух, в Украине растет жара и повышаются температуры.

"В июле мы хорошо ощутили на себе, что такое длительный жаркий период. В это время люди часто себя плохо чувствуют, потому что возрастает тепловой стресс и увеличивается тепловая нагрузка. Все это крайне негативно влияет на человеческий организм. Кроме того, это становится большой нагрузкой на электросети, потому что все пытаются установить кондиционеры, чтобы как-то спастись от жары. И электросети часто не выдерживают такой нагрузки, особенно когда это касается крупных городов и старых регионов, где просто некуда ставить новые трансформаторы", - отмечает климатолог.

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При этом Вера Балабух отмечает, что пока далеко от умеренного климата мы не ушли.

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"Но в южных областях Украины (Одесской и Херсонской) погода все больше становится похожей на погоду субтропических широт, в частности, на погоду, которая характерна для Крыма. Климатические зоны действительно начинают постепенно двигаться на север. Например, погода в Киеве сейчас – это та погода, которая всегда была характерна для регионов, находящихся на 200-300 км южнее столицы", - отмечает климатолог Главреду.

Кроме того, в крупных городах (таких как Киев - ред.), на все процессы накладывается еще и эффект большого города – "остров тепла", за счет которого температура воздуха может быть на 5-10 градусов выше, чем в пригороде.

Как ранее сообщал Главред, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

viber
климат Погода в Украине Вера Балабух
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