Метеозависимым людям придется нелегко: синоптик пообещал резкий скачок от +5 до -12

Синоптик уточнил прогноз погоды в Украине на 25-27 декабря 2021 / Фото Reuters

Погода в Украине в субботу, 25 декабря, принесет небольшое потепление, ожидается мокрый снег и снег с дождем. Однако уже в воскресенье в страну вернутся сильные морозы.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что на католическое рождество погодные условия будут осложняться сильным порывистым ветром, на дорогах будет очень скользко.

"На Рождество 25 декабря в большинстве областей температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, а на юге даже ожидается +4…+9 градусов, в Крыму - до +11 градусов. Мокрый снег, временами с дождем прогнозируется в западных и восточных областях, ночью – в северных. В центральной части и на юге существенные осадки не ожидаются", - написала Диденко на странице в Facebook.

Уже завтра стоит ждать похолодания. В воскресенье синоптик прогнозирует мокрый снег и дождь, возможно налипание мокрого снега, сложная ситуация на дорогах.

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"В воскресенье морозы уже вернутся. На дорогах, соответственно, станет опасно и скользко, ходите и ездите медленнее обычного. Сохранится порывистый ветер, до сильного", - отметила Диденко.

Погода в Киеве 25 и 26 декабря 2021

В Киеве будет идти снег ночью, а днем в субботу и воскресенье существенные осадки не ожидаются.

Сегодня столице потеплеет до 0…+2 градусов, а в воскресенье ночью ожидается снова до -12 градусов, днем - до -4 градусов.

Как свидетельствует прогноз погоды от Украинского гидрометцентра, 25 декабря мокрый снег и снег с дождем накроют все регионы страны, кроме юга.

Ночная температура будет колебаться от -1 до -5 градусов, на западе и юге - от -1 до +2 градусов.

Прогноз погоды на 25 декабря 2021 / meteo.gov.ua

26 декабря ситуация кардинально поменяется. Осадками накроет часть западных областей, юг и восток страны, также зацепит часть центральных областей. Ожидается снег и мокрый снег.

Температура ночью упадет до -6...-10 градусов на западе, до -12 на севере и в столице, от -4 до -6 ожидается в центральных областях и на востоке, в южной части до -1 градуса. Днем прогнозируется мороз, от -1 градуса на юге и местами на востоке страны, в остальных областях от -2 до -6 градусов.

Погода в Украине 26 декабря / Фото meteo.gov.ua

В понедельник, 27 декабря, ночные морозы до -10...-12 градусов ожидаются во всех регионах Украины. Кроме того, в большинстве областей выпадет снег.

Погода в Украине 27 декабря / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, синоптик Укргидрометцентра Александра Хала рассказала, что погода в Украине на неделе ожидается морозной из-за антициклона с северо-запада. На Новый год 2022 выпадет снег и ожидается незначительное потепление.

Температура воздуха в новогодние дни должна составить в среднем от 0 до минус 5 мороза днем и от -2 до -7 градусов ночью. А вот 31 декабря днем на территории страны будет от -3 до +3. В новогоднюю ночь не исключен и мокрый снег.

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