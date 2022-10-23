Мороз и снегопад: когда в Украину ворвется зима

Дожди прогнозируются только в восточных областях, а на западе сильный туман.
Погода в Украине в последнюю неделю октября будет дождливая. Кроме того, погода будет сопровождаться утренними туманами.
В начале недели, 24 октября, погода в Украине будет облачной с прояснениями, однако без существенных осадков. Дожди прогнозируются только в восточных областях в ночное время, в то время как в западных будет наблюдаться утренний туман.
Средняя ночная температура воздуха будет на уровне +5 +10 градусов, а дневная от +11 до +16 градусов.
Теплее будет на Закарпатье, Прикарпатье, Одесщине и Николаевщине, где кое-где столбик термометра будет показывать +17 +19 градусов тепла.
В Карпатах будет мороз и наблюдаться снегопад.
Что касается погоды в Киевской области, то синоптики прогнозируют облачное небо с прояснениями и без существенных осадков.
"Ветер северо-западный , 7-12 м/с. Температура по области ночью 5-10°, днем 11-16°; в Киеве ночью 8-10°, днем 13-15°", - добавили в Укргидрометцентре.
Однако синоптики предупреждают, что потепление посетит Украину к концу недели. В некоторых регионах воздух прогреется до +20 градусов.
С начала ноября уже стоит ожидать морозных градусов, похолодания и прихода зимы, говорят синоптики.
Погода в Украине зимой
Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.
Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.
В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.
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