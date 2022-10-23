Мороз и снегопад: когда в Украину ворвется зима

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в последнюю неделю октября будет дождливая. Кроме того, погода будет сопровождаться утренними туманами.

В начале недели, 24 октября, погода в Украине будет облачной с прояснениями, однако без существенных осадков. Дожди прогнозируются только в восточных областях в ночное время, в то время как в западных будет наблюдаться утренний туман.

Средняя ночная температура воздуха будет на уровне +5 +10 градусов, а дневная от +11 до +16 градусов.

Теплее будет на Закарпатье, Прикарпатье, Одесщине и Николаевщине, где кое-где столбик термометра будет показывать +17 +19 градусов тепла.

В Карпатах будет мороз и наблюдаться снегопад.

Что касается погоды в Киевской области, то синоптики прогнозируют облачное небо с прояснениями и без существенных осадков.

"Ветер северо-западный , 7-12 м/с. Температура по области ночью 5-10°, днем 11-16°; в Киеве ночью 8-10°, днем 13-15°", - добавили в Укргидрометцентре.

Однако синоптики предупреждают, что потепление посетит Украину к концу недели. В некоторых регионах воздух прогреется до +20 градусов.

С начала ноября уже стоит ожидать морозных градусов, похолодания и прихода зимы, говорят синоптики.

Погода в Украине зимой

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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