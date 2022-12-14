Морозы будут сильными: синоптик назвала дату резкого похолодания в Украине

Погода в Украине в ближайшие дни будет аномально теплой. Как прогнозирует синоптик Наталка Диденко, 15 декабря, на западе и севере страны прогнозируется снег, на юге будет дождить, а на востоке будет сухо.
Температура воздуха ночью -6...-13, на западе -1...-5 градусов. В течение дня от 2 мороза до 3 тепла.
В южной части ночью около нуля, днем +2...+5, в Крыму +6...+12 градусов.
Синоптик также предупреждает о сильном штормовом ветре и гололеде.
В Киеве 15 декабря будет снегопад и гололед. В течение дня потеплеет до +2 градусов.
"Пока будет тепло, но до 19 декабря морозы в стране усилятся", - отметила синоптик.
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Погода в Украине в декабре 2022
Синоптики поделились прогнозом на последний месяц 2022 года. В Укргидрометцентре предполагают, что средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -3...+2 градусов для западных областей, а также Житомирщины, Киевщины и Винницкой области. Это на 1 – 1,5 градуса выше нормы. В других регионах температура воздуха в декабре будет близка к норме.
Украинцам беспокоиться не стоит - мощных снегопадом и никаких аномалий в этом году не будет.
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