В Украину несутся сильнейшие морозы и вьюга: синоптики назвали даты

Когда Украину атакуют морозы и где будет засыпать снегом.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет морозной. Синоптики прогнозируют значительное понижение температуры.

По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине в некоторых регионах можно ждать до 15 градусов ниже нуля.

В большинстве западных и северных областях возможен снег и местами вьюга 14 и 15 декабря.

А вот в южных областях прогнозируется сильный дождь.

Температура ночью достигнет 4-10° мороза, а в западных областях готовьтесь до 15° мороза. Днем среды станет немного теплее - до 0-6° мороза.

На дорогах будет гололедица, поэтому всем водителям и пешеходам следует быть осмотрительными на дорогах.

Читайте такжеПриметы на 14 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в семью не привлечь беды

Синоптик Владимир Деркач прогнозирует с середины декабря похолодание. Оно усилится к 20 декабря.

В концу декабря стоит ожидать минусовую и морозную погоду. Значительное снижение температуры и снегопадов следует ожидать в конце января и в феврале.

Погода в Украине в декабре 2022

Синоптики поделились прогнозом на последний месяц 2022 года. В Укргидрометцентре предполагают, что средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -3...+2 градусов для западных областей, а также Житомирщины, Киевщины и Винницкой области. Это на 1 – 1,5 градуса выше нормы. В других регионах температура воздуха в декабре будет близка к норме.

Украинцам беспокоиться не стоит - мощных снегопадом и никаких аномалий в этом году не будет.

Читайте также: