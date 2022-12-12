Украину заметет снегом и скует сильнейший гололед: синоптики дали новый прогноз

На дорогах Украины стоит ждать сильнейший гололед и неприятную погоду.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень неприятной. Как прогнозируют синоптики, в большинстве регионов Украины будет снегопад и дождь.

В Укргидрометцентре предупредили и гололеде на дорогах.

13 декабря ночью на Андрея Первозванного в большинстве западных областей прогнозируется небольшой снег, в южной части - умеренный дождь, местами с мокрым снегом. На востоке Украины умеренные дожди, а на остальной территории без существенных осадков.

Днем в Украине, кроме западной части, прогнозируется снег и мокрый снег, на юго-востоке - дождь, в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях значительные осадки, налипание мокрого снега.

На дорогах Украины, кроме юго-востока, гололедица.

Температура в течение суток ожидается на уровне 1-6 градусов мороза, в Карпатах - 5-10 градусов мороза, в южных, восточных и Днепропетровской областях - 0-5 градусов тепла, днем в Крыму - до 8 градусов тепла.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных областях порывы 15-20 м/с.

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15 декабря осадки в виде снега и дождя ожидаются в большинстве областей Правобережья. Средняя температура воздуха ночью от -5 до 0, а днем – до +4 градусов, сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

16 декабря возможна неустойчивая погода с осадками. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет составлять от -2 до +3, а днем воздух прогреется в большинстве регионов до +5. В южной части Украины днем ожидается +11.

Погода в Украине в декабре 2022

Синоптики поделились прогнозом на последний месяц 2022 года. В Укргидрометцентре предполагают, что средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -3...+2 градусов для западных областей, а также Житомирщины, Киевщины и Винницкой области. Это на 1 – 1,5 градуса выше нормы. В других регионах температура воздуха в декабре будет близка к норме.

Украинцам беспокоиться не стоит - мощных снегопадом и никаких аномалий в этом году не будет.

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