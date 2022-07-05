Мощные грозы и шквалы накроют пол Украины: синоптики объявили штормовое предупреждение

Во многие области нашего государства ворвется непогода, украинцев призвали быть осторожными.
Погода в Украине в среду, 6 июля существенно ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Непогода будет бушевать в западных, большинстве северных областей, а также в Винницкой области.
В этих регионах ожидаются грозы, сильные дожди и шквалы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Резкое усиление скорости ветра (шквал) местами может достигать 15-20 метров в секунду.
"6 июля в западных, днем и в большинстве северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с", – отмечается в сообщении.
В Укргидрометцентре объявили I уровень опасности, желтый.
Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшую неделю будет с адской жарой и сильнейшими грозами. Как прогнозируют синоптики, со среды в Украине температура резко упадет.
Также ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в июле 2022 года дождями украинцев не порадует. Ряд областей накроет засуха, а осадки будут достаточно редкими и локальными.
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