Мощные грозы и шквалы накроют пол Украины: синоптики объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине – на половину областей налетят мощные грозы и шквалы/ pixabay.com

Погода в Украине в среду, 6 июля существенно ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Непогода будет бушевать в западных, большинстве северных областей, а также в Винницкой области.

В этих регионах ожидаются грозы, сильные дожди и шквалы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Резкое усиление скорости ветра (шквал) местами может достигать 15-20 метров в секунду.

"6 июля в западных, днем и в большинстве северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с", – отмечается в сообщении.

В Укргидрометцентре объявили I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 6 июля/ скрин

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшую неделю будет с адской жарой и сильнейшими грозами. Как прогнозируют синоптики, со среды в Украине температура резко упадет.

Также ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в июле 2022 года дождями украинцев не порадует. Ряд областей накроет засуха, а осадки будут достаточно редкими и локальными.

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