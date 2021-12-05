Мощный циклон атакует Украину: завалит снегом, дороги превратит в "каток"

В Киеве прогнозируют налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица.
В понедельник, 6 декабря, погоду на территории Украины будет определять западный циклон, который принесёт с собой осадки в виде снега.
По данным Укргидрометцентра, ночью на Правобережье ожидается небольшой снег и мокрый снег, днём по всей Украине умеренный мокрый снег и дождь, лишь на юго-востоке страны днём и ночью без существенных осадков.
В западных и северных областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
Температура воздуха ночью около 0°, в центральной части 4-9°, на юге страны до 12°.
Прогноз погоды в Киеве
В Киеве ночью пройдет небольшой снег, мокрый снег, днём умеренный мокрый снег и дождь; температура воздуха ночью около 0°, днём 1-3° тепла.
Налипание мокрого снега и гололедица на дорогах ожидается в Киеве в понедельник, 6 декабря, сообщает Киевская городская государственная администрация.
Как отмечается в сообщении, объявлен I уровень опасности (желтый).
Читайте такжеАномалия на Новый год и весна в феврале: украинцам дали неожиданный прогнозВо избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу во время гололеда. В частности, пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части.
В КГГА отмечают, что предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" полностью готовы к зимнему содержанию дорог: к работе готово 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники. Водителей призывают в период ухудшения погодных условий не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать спецтехнике. Автомобили, которые будут мешать дорожникам, будут эвакуированы.
Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.
В интервью Фактам она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.
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