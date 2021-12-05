УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Мощный циклон атакует Украину: завалит снегом, дороги превратит в "каток"

5 декабря 2021, 17:53
Прослушать новость
Остановить

В Киеве прогнозируют налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица.

Снег, ветер, штормовое предупреждение
/ фото: khersonline.net

В понедельник, 6 декабря, погоду на территории Украины будет определять западный циклон, который принесёт с собой осадки в виде снега.

По данным Укргидрометцентра, ночью на Правобережье ожидается небольшой снег и мокрый снег, днём по всей Украине умеренный мокрый снег и дождь, лишь на юго-востоке страны днём и ночью без существенных осадков.

В западных и северных областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью около 0°, в центральной части 4-9°, на юге страны до 12°.

Прогноз погоды на 6 декабря / meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве ночью пройдет небольшой снег, мокрый снег, днём умеренный мокрый снег и дождь; температура воздуха ночью около 0°, днём 1-3° тепла.

Реклама

Налипание мокрого снега и гололедица на дорогах ожидается в Киеве в понедельник, 6 декабря, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Как отмечается в сообщении, объявлен I уровень опасности (желтый).

Читайте такжеАномалия на Новый год и весна в феврале: украинцам дали неожиданный прогнозВо избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу во время гололеда. В частности, пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части.

В КГГА отмечают, что предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" полностью готовы к зимнему содержанию дорог: к работе готово 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники. Водителей призывают в период ухудшения погодных условий не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать спецтехнике. Автомобили, которые будут мешать дорожникам, будут эвакуированы.

Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.

В интервью Фактам она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

Читайте еще:

viber
прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Мощный циклон атакует Украину: завалит снегом, дороги превратит в "каток"». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минутВкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минут Гороскоп на сегодня 3 декабря 2021: Ракам – удача, Львам – убытки, Весам – счастливый случайГороскоп на сегодня 3 декабря 2021: Ракам – удача, Львам – убытки, Весам – счастливый случай Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругСамый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокруг Цены на бензин дизельное топливо в Украине рухнулиЦены на бензин дизельное топливо в Украине рухнули Солистка The Hardkiss ошеломила поклонников фото в бикиниСолистка The Hardkiss ошеломила поклонников фото в бикини
17:53

Мощный циклон атакует Украину: завалит снегом, дороги превратит в "каток"

17:45

Умер знаменитый продюсер и основатель Кинотавра

17:35

Гороскоп на завтра 6 декабря 2021: Девам – хитрость, Весам – потери, Скорпионам - обидыВидео

17:03

Под Николаевом нашли мертвым 9-летнего ребенка: в полиции рассказали, что случилосьВидео

16:54

Обвинения в нарушении границы: Минск грозит Киеву "крайне жесткими действиями"Видео

Реклама
16:33

"Украину надо заставить выполнять Минские соглашения": Лавров разразился условием РФ по ДонбассуВидео

16:24

В Турции ответили на истерику Путина из-за удара Bayraktar на ДонбассеВидео

16:09

Приметы на 6 декабря: что нельзя делать в день Александра и как не попасть в бедуВидео

15:42

Токсичные елки на Новый год: украинцев предупредили об опасностиВидео

15:15

В Украине рухнули цены на самый популярный фруктВидео

15:03

Попробуйте прямо сейчас: вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минутВидео

14:59

В Украине взвинтят цены на водку и пиво: когда ждать рекордной стоимости алкоголя

14:47

Встречи Байдена и Путина не будет: в Кремле объяснили ситуацию по переговорам лидеров США и РФВидео

14:39

Метели и морозы -15: климатолог назвала дату снежного шторма в УкраинеВидео

14:30

"Мы с Украиной": в ЕС жестко предупредили Россию из-за угрозы вторженияВидео

13:38

Украинцы активно уезжают на заработки за границу: названа ошеломляющая цифра за 2021 годВидео

13:23

Курс доллара в Украине рекордно взлетитВидео

13:14

Вторжение России в Украину обернется крахом СП-2: в ЕС предупредили Москву о мощном удареВидео

12:54

В Харькове блогер обматерил полицейского и плюнул ему в лицоВидео

12:29

Самые красивые новогодние прически 2022, которыми невозможно не очароватьсяФотоВидео

Реклама
12:18

Ушел со двора и пропал: в селе на Николаевщине нашли мертвым 9-летнего мальчика

12:15

Под Киевом полицейский разнес вдребезги "Таврию", погибли два человекаВидео

11:51

Военная атака РФ на Украину и диалог Байдена с Путиным: в США объявили о планах по защите КиеваВидео

11:45

В Одессе учитель схватил ребенка за шею и тащил по коридору школыВидео

11:26

В Украине ужесточают карантин с 6 декабря: новые правилаВидео

11:20

Комаровский назвал единственный витамин, который нужно пить дополнительноВидео

11:05

Худший год за последние пять лет: что сулит Украине гороскоп на 2022 год

10:55

Трагедия на охоте в Николаевской области: СМИ утверждают, что погиб бывший замоблвоенкома

10:32

Киев и 7 областей могут "перепрыгнуть" сразу в "желтую" зону карантина - МинздравВидео

09:42

Затянуло ногу под лезвие в мотоблоке: на Кировоградщине сотрудник СБУ спас жизнь подросткуВидео

09:22

Тимофей Милованов женился во второй раз

09:14

Гороскоп на сегодня 5 декабря 2021: Тельцам – удачные совпадения, Стрельцам – неприятностиВидео

08:59

Шантаж из-за СП-2 и газовый кризис в Европе: Газпром на 25% сократил поставки газа в страны ЕСВидео

08:15

Коронавирус в Украине "ослабил хватку": за сутки обнаружили 6622 случая зараженияВидео

07:53

"Подавляют инакомыслие": Блинкен и Лавров "пободались" из-за Украины

07:44

Революции и "госперевороты" по анонсу не происходятмнение

07:31

Путин и Байден обсудят ситуацию на границе с Украиной 7 декабря – Белый домВидео

07:10

Украинцев предупредили о резком скачке цен на хлеб: эксперт назвал неожиданную причинуВидео

06:28

США грозятся санкциями России, но страдать от них придется Украинемнение

05:27

Совсем не отходы: где с пользой применить апельсиновые корки и картофельные очистки

Реклама
05:02

Таро прогноз для Тельцов на 2022 год: астролог назвала самые судьбоносные месяцыВидео

04:22

В Украине врежут морозы до -15°: где и когда ждать удара холодаВидео

03:50

Уберите здесь немедленно: 5 самых грязных мест в доме, которые забывают приводить в порядок

03:15

Навлечете беду и смерть: никогда не берите и не давайте эти вещи в долгВидео

02:41

Самая вкусная закуска на Новый год 2022: готовим запеченные блинчики с сыром за 20 минутВидео

02:17

Хранение картофеля в квартире и на балконе: какие ошибки допускать нельзя

01:48

"Нескончаемый поток гробов" и угроза для РФ: Кулеба оценил, чем грозит Кремлю вторжение в УкраинуВидео

01:19

Украинцев предупредили о новом курсе доллара: эксперт раскрыл худший сценарийВидео

00:51

Приметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день и как не попасть в бедуВидео

04 декабря, суббота
23:56

Сидячая работа опасна для здоровья: кто попал в зону риска

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять