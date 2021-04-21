На Киев надвигается мощный ураган с грозой и градом

В Киеве ждут грозу с градом / goodfon.ru

Погода в Киеве и Киевской области до конца дня, 21 апреля, будет ненастная. Как сообщают синоптики Украинского гидрометцентра, на столицу и область налетит ураган с градом и грозой.

При этом в ГСЧС сообщили, что такая погода может быть до конца дня.

"В ближайшие часы и до конца дня 21 апреля будет гроза, местами град", - говорится в сообщении.

Также синоптики предупредили о первом уровне опасности – желтом.

Синоптик Наталья Диденко опубликовала карту Украины с местами, где ожидают грозу.

"В Украине гремят грозы! Желтые точечки на реальной карте – это они. Если где-то громыхнет – не пугайтесь, это к нам прорывается теплый май. Но надо будет еще пройти через заморозки. Какие-то сплошные метеопрепятствия на пути к теплу и солнцу", - написала синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

А вот в четверг, 22 апреля, в Украине потеплеет, однако ожидаются дожди.

В Киеве 22 апреля днем столбики термометров поднимутся до +15 +18 градусов. Однако набегут тучи, ожидается дождь и гроза.

При этом потепления на долго не задержится. Как говорят синоптики, погода в Украине готовит новый апрельский "сюрприз", и будет новое похолодание местами даже с мокрым снегом в конце недели.

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