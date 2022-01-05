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На смену дождям и "плюсам" придут морозы: синоптики назвали дату

5 января 2022, 12:04
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В Украину идет резкое похолодание.

В Украине похолодает / УНИАН

В Украину придет похолодания на Рождество, 7 января. Температура в некоторых регионах опустится до 12 градусов ниже ноля.

Ночью, 7 января, в большинстве западных, северных и восточных областей местами ожидается небольшой снег, на остальной территории, днем в Украине без осадков, сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Температура ночью 1-6 мороза, днем от 4 мороза до 1 тепла, в южной части ночью около 0, днем 0-5 тепла.

8-9 января в Украине будет преимущественно без осадков, 9 января в Закарпатье и в Карпатах, ночью и на крайнем юге, днем и в северо-западных областях небольшой мокрый снег. Температура ночью 8 января 4-10 мороза, 9 января 1-7 мороза, днем от 3 мороза до 3 тепла, в северо-восточных областях ночью 7-12 мороза, днем 0-5 мороза.

Погода в Киеве 7 января

В столице на Рождество ночью местами будет идти небольшой снег, днем без осадков, температура ночью 2-4 мороза, днем около 0. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах местами гололедица. 8-9 января в столице будет сухо. Температура ночью 8 января 6-8 мороза, 9 января 3-5° мороза, днем около 0°.

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Как сообщал Главред, ранее синоптик озвучил первый прогноз погоды на весну 2022 в Украине. По его словам, март будет суровым и снежным.

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Автор: Сергей Кущ
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погода Рождество новости Украины Погода Киев
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