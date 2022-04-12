На смену дождям и ветру придет потепление, но ненадолго - прогноз погоды в Украине до конца недели

Через несколько дней немного потеплеет. Но уже 16-18 апреля в ряде областей ожидается очередное похолодание, говорит прогноз погоды.
Погода в Украине в ближайшие дни изменится - придет потепление, однако продержится оно недолго.
Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"13-15 апреля немного потеплеет. Однако на сильный дальнейший прогрев не рассчитываем, потому что в течение 16-18 апреля в западных, северных и центральных областях Украины ожидается очередное похолодание и возможен мокрый снег", — прогнозирует синоптик.
Прогноз погоды на завтра - 13 апреля
Тем временем в Укргидрометцентре также составили прогноз погоды на 13 апреля.
Синоптик прогнозирует на завтра умеренные дожди, в восточных и юго-восточных областях - значительные дожди, в Киевской и Черниговской областях - небольшие дожди.
Ночью на северо-востоке страны местами дождь с мокрым снегом. Только в западных, Винницкой, Житомирской областях, ночью и Одесской и Николаевской - без осадков.
Читайте такжеВ Украину вернутся заморозки и накроют дожди: какой будет погода на Пасху 2022 в УкраинеВетер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине кроме Луганской, Донецкой и большинства западных областей порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, в западных областях от 2° тепла до 3° мороза; днем 6-11° тепла, в западных, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях 10-15° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
Какой будет погода в Киеве в ближайшие дни
Погода в Киеве 13 и 14 апреля будет прохладной, ожидается небольшой дождь. 15 апреля в столице также станет теплее — днем температура воздуха поднимется до 16-18°. Однако 16 апреля в Киеве снова будет свежо — днем столбики термометров покажут +11…+13°.
В Украине объявлено штормовое предупреждение
13 апреля в восточных и юго-восточных областях пройдут сильные дожди, днем в Украине кроме большинства западных, Донецкой и Луганской областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Объявлен I уровень опасности, желтый, сообщили в Укргидрометцентре.
Как сообщал Главред, Пасху 2022 года христиане западного обряда будут отмечать 17 апреля, а восточного – 24 апреля. В пасхальный день 24 апреля погода в Украине не порадует – стоит готовиться к ливням и похолоданию.
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