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Дождь и "температурные сюрпризы": какой будет погода в Украине на Пасху

11 апреля 2022, 12:56

Пасха в этом году будет довольно ранней – 24 апреля. В этот день стоит готовиться к ливням и похолоданию.

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Пасху/ Фото ua.depositphotos.com

Пасху 2022 года христиане западного обряда будут отмечать 17 апреля, а восточного – 24 апреля. В пасхальный день 24 апреля погода в Украине не порадует – стоит готовиться к ливням и похолоданию. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Температура воздуха составит от +6 до +15 градусов. Будет наблюдаться небольшая облачность.

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, похолодание в Украине будет держаться с 20 по 30 апреля, пишет ТСН. Днем температура воздуха составит от 9 до 15 градусов тепла, ночью – от 3 до 5 градусов тепла.

При этом на Востоке Украины будет еще холоднее – стоит готовиться к от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. Кроме этого, возможны ливни и грозы.

Подобный прогноз дал и народный синоптик с Волыни Владимир Деркач. По его словам, теплой и переменчиво мрачной будет лишь первая треть апреля. В это время будут наблюдаться небольшие осадки. А вот в середине апреля погода ухудшится, температура воздуха существенно упадет и будут осадки. Кроме этого, могут быть и кратковременные ночные заморозки.

На последнюю треть апреля синоптики прогнозируют осадки, однако они будут сопровождаться комфортной температурой, которая будет не очень сильно снижаться ночью.

Ранее сообщалось, что погода в Украине уже на этой неделе (11-17 апреля) будет с повышением ночных и дневных температур до комфортных значений. Как рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич, неустойчивый характер погоды до конца первой декады апреля будет наблюдаться и в первой половине следующей недели.

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