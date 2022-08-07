На западе +12, на юге +35: синоптик спрогнозировала, где в понедельник ударят грозы

В Украине в понедельник, 8 августа, будет жарко, но прогнозируют грозы / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине в понедельник, 8 августа, погода будет разной. Температура воздуха в этот день будет колебаться от 12 до 35 градусов тепла. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В западных областях потеплеет до 20-25 градусов тепла, а на юге будет жара - 30-35 градусов тепла.

Холоднее всего в это будет в Карпатах, там температура воздуха не повысится выше 12-18 градусов.

"Традиционно теплее будет на Закарпатье - до +25... +27 градусов. В северных областях: на Житомирщине +24, на Киевщине +25... +26, на Черниговщине +28, на Сумщине +28... +30 градусов. В центральной части: в Винницкой области +24, на Днепропетровщине +33, на Полтавщине, Черкащине +31, в Кропивницкому с районами +32 градуса. На востоке Украины +30...+34 градуса", – сообщает Диденко.

На Сумщине и в Карпатах ожидаются дожди с грозами. А уже вечером осадки накроют Полтавскую и Черкасскую области.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что погода в августе покажет репетицию осени. Начнется постепенное снижение температур. Это продолжится и в последний месяц лета. Август начнется с жары, однако со временем придут более комфортные температуры. Внутри августа станет прохладнее, особенно ночью. Днем синоптик прогнозирует дожди.

По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.

Вторая декада будет более свежей + 25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.

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