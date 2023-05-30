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Налетят грозы: в Украине сильно изменится погода

Мария Тупик
30 мая 2023, 22:00 обновлено 30 мая, 22:03
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В Киеве области будет переменная облачность, а температура повысится до +25 градусов.
Погода, погода в Украине
Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в последний день весны будет жаркой. Как сообщают синоптики, в некоторых областях Украины 31 мая будет дождь и гроза.

В Укргидрометцентре прогнозируют в юго-восточных и восточных областях днем местами и в Прикарпатье и Закарпатье кратковременные дожди. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 10-15°, в западных регионах 7-12°; днем 20-25°, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях 17-22°, в Карпатах 13-18°. Ветер северный, 5-10 м/с.

В Киеве области будет переменная облачность, осадки не ожидаются.

Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°, в области ночью 10-15°, днем 20-25°. Ветер северный, 5-10 м/с.

Карта погоды
Карта погоды / meteoprog.com

Погода на лето 2023

Метеоролог Вазира Мартазинова не исключает, что в конце мая – начале июня в Украине возможно похолодание. Она прогнозирует начало настоящего лета со второй половины июня.

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Также о жарком лете предупреждает народный синоптик Владимир Деркач. Он прогнозирует новые температурные рекорды.

Смотрите видео о том, что ждать каждому в июне 2023 - гороскоп от Влада Росса:

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