Настоящая зима: погода в Украине резко меняется

Синоптик снова обещает гололед и снег в Украине / Фото Reuters

Погода в Украине сегодня и с дождем, и со снегом. А вот завтра дождей станет меньше – зато прибавится снега. На дорогах ожидается гололедица, предупредила синоптик Наталья Диденко.

В Украине 28 января 2021 на севере, юге и западе ожидаются снег, мокрый снег (восточнее – с дождем), а также налипание мокрого снега. Ветер будет дуть порывистый. При этом меньше всего осадков достанется западным областям. На востоке страны – дожди.

Термометры днем покажут до 3 градусов мороза. Только на востоке, на юго-востоке и в Днепропетровской ожидается от 2 до 7 градусов тепла.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит головаПогода в Киеве 28 января 2021 будет снежной и ветреной. При этом на дорогах будет скользко. Температура ночью будет немного морозной (до 1 градуса ниже нуля), а днем – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

"В дальнейшем в Украине похолодание усилится до умеренного", – добавила синоптик.

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