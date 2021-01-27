Настоящая зима: погода в Украине резко меняется

Термометры днем покажут до 3 градусов мороза.
Погода в Украине сегодня и с дождем, и со снегом. А вот завтра дождей станет меньше – зато прибавится снега. На дорогах ожидается гололедица, предупредила синоптик Наталья Диденко.
В Украине 28 января 2021 на севере, юге и западе ожидаются снег, мокрый снег (восточнее – с дождем), а также налипание мокрого снега. Ветер будет дуть порывистый. При этом меньше всего осадков достанется западным областям. На востоке страны – дожди.
Термометры днем покажут до 3 градусов мороза. Только на востоке, на юго-востоке и в Днепропетровской ожидается от 2 до 7 градусов тепла.
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит головаПогода в Киеве 28 января 2021 будет снежной и ветреной. При этом на дорогах будет скользко. Температура ночью будет немного морозной (до 1 градуса ниже нуля), а днем – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
"В дальнейшем в Украине похолодание усилится до умеренного", – добавила синоптик.
Погода в Украине и в Киеве: новости
- На Киев надвигается снежный "апокалипсис". Столицу накроет снегом уже вечером 27 января. Завтра осадки продолжатся.
- Синоптик объявил штормовое предупреждение на среду, 27 января. В южных и центральных областях Украины сегодня ожидается мокрый снег, гололед и шквальный ветер до 20 м/с.
- Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021. Cиноптик уточнила, что зимой 2020-2021 экстремальные погодные процессы длятся не более 5 дней, как это было с последним периодом сильного похолодания.