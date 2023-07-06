Под Киевом выпал огромный град размером с куриное яйцо

Сегодня, 6 июля, в Киевской области выпал огромный град. Как сообщают Telegram очевидцы, неприятная погода накрыта неожиданно.
Огромный град атаковал село Дымер Вышгородского района, которое находится недалеко от Киева.
Отмечается, что град достигает размера с куриное яйцо.
В Сети призывают держаться подальше от деревьев и по возможности спрятать авто.
Смотрите видео, как огромный град устроил переполох в Киевской области:
Погода в Киевской области
Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют дожди и грозы и 7 июля в Киеве и области. Кроме того, в отдельных районах области – град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.
В Киеве ночью столбики термометров покажут 18-20° тепла, а днем – 22-27° выше нуля. Температура воздуха в области ночью будет +15-20°, а днем поднимется до +24-26°.
Погода на июль и август в Украине
Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.
"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.
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