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Погода в Украине готовит сюрприз: синоптик рассказала об опасности

26 сентября 2021, 18:49
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Ночи в Украине будут холодными.

Погода
Погода в Украине на неделю / pixabay

Погода в Украине на будущей неделе будет без осадков, но теплом порадует не сильно. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко с понедельника и до самых выходных будет солнце, иногда осадки.

"С понедельника до следующих выходных — с 27 сентября по 3 октября — в Украине будет преобладать антициклональний характер погоды. То есть, существенных осадков не предвидится. Единственный небольшой исключение: в понедельник и вторник на северо-востоке Украины, а это Сумщина, Харьковщина, Полтавщина, часть Черниговщины и Луганщины вероятный небольшой дождь ", — прогнозирует Диденко.

По ее словам, украинцев ждет много солнца, красивых осенних облаков, утренних туманов с опасной видимостью для водителей, сухой погоды.

"Температура воздуха не будет слишком высокой, в течение дня максимально предполагается в пределах + 13 + 18 градусов. Теплее будет на юго-западе Украины, на Закарпатье, + 18 + 22 градусов", — отмечает синоптик.

Ночи ожидается холодными, +4 + 9 градусов, на юге и на Закарпатье до +12 градусов.

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"Киевлянам в понедельник и в течение всей недели атмосфера обещает сухую погоду. Ночи прогнозируются холодными, + 3 + 6 градусов, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах + 13 + 15 градусов", — прогнозирует она.

Погода в городах Украины с 27 сентября по 3 октября

Погода на 27 сентября / meteoprog.ua
  • Ужгород – +20...+22
  • Львов – +16...+18
  • Ивано-Франковск – +16...+18
  • Тернополь – +15...+17
  • Черновцы – +16...+18
  • Хмельницкий – +15...+17
  • Луцк – +15...+17
  • Ровно – + 14...+16
  • Житомир – +14...+16
  • Винница – +14...+16
  • Одесса – + 17...+19
  • Николаев – +16...+18
  • Херсон – +16...+18
  • Симферополь – +16...+18
  • Кропивницкий – +14...+16
  • Черкассы – +14...+16
  • Чернигов – + 13...+15
  • Сумы – +13...+15
  • Полтава – +13...+15
  • Днепр – +15...+17
  • Запорожье – +16...+18
  • Донецк – + 14...+16
  • Луганск – +14...+16
  • Харьков – +13...+15
  • Киев – + 13...+15

Синоптики ресурса meteoprog.ua также составили прогноз погоды для Киева на две недели.

Погода в Украине в октябре 2021

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода в Украине в октябре 2021 будет очень холодной и дождливой, ожидаются заморозки.

Он озвучил детальный прогноз по дням, какой погоды ждать украинцам в октябре: 1-4 октября будет холодно и мрачно; 5-6 и 8-10 — пройдут дожди; 11-19 — пасмурно, холодно; 14 — заморозки; 20, 22-23 и 26 октября — дожди; 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.

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