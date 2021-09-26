Погода в Украине готовит сюрприз: синоптик рассказала об опасности

Ночи в Украине будут холодными.
Погода в Украине на будущей неделе будет без осадков, но теплом порадует не сильно. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко с понедельника и до самых выходных будет солнце, иногда осадки.
"С понедельника до следующих выходных — с 27 сентября по 3 октября — в Украине будет преобладать антициклональний характер погоды. То есть, существенных осадков не предвидится. Единственный небольшой исключение: в понедельник и вторник на северо-востоке Украины, а это Сумщина, Харьковщина, Полтавщина, часть Черниговщины и Луганщины вероятный небольшой дождь ", — прогнозирует Диденко.
По ее словам, украинцев ждет много солнца, красивых осенних облаков, утренних туманов с опасной видимостью для водителей, сухой погоды.
"Температура воздуха не будет слишком высокой, в течение дня максимально предполагается в пределах + 13 + 18 градусов. Теплее будет на юго-западе Украины, на Закарпатье, + 18 + 22 градусов", — отмечает синоптик.
Ночи ожидается холодными, +4 + 9 градусов, на юге и на Закарпатье до +12 градусов.
"Киевлянам в понедельник и в течение всей недели атмосфера обещает сухую погоду. Ночи прогнозируются холодными, + 3 + 6 градусов, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах + 13 + 15 градусов", — прогнозирует она.
Погода в городах Украины с 27 сентября по 3 октября
- Ужгород – +20...+22
- Львов – +16...+18
- Ивано-Франковск – +16...+18
- Тернополь – +15...+17
- Черновцы – +16...+18
- Хмельницкий – +15...+17
- Луцк – +15...+17
- Ровно – + 14...+16
- Житомир – +14...+16
- Винница – +14...+16
- Одесса – + 17...+19
- Николаев – +16...+18
- Херсон – +16...+18
- Симферополь – +16...+18
- Кропивницкий – +14...+16
- Черкассы – +14...+16
- Чернигов – + 13...+15
- Сумы – +13...+15
- Полтава – +13...+15
- Днепр – +15...+17
- Запорожье – +16...+18
- Донецк – + 14...+16
- Луганск – +14...+16
- Харьков – +13...+15
- Киев – + 13...+15
Синоптики ресурса meteoprog.ua также составили прогноз погоды для Киева на две недели.
Погода в Украине в октябре 2021
Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода в Украине в октябре 2021 будет очень холодной и дождливой, ожидаются заморозки.
Он озвучил детальный прогноз по дням, какой погоды ждать украинцам в октябре: 1-4 октября будет холодно и мрачно; 5-6 и 8-10 — пройдут дожди; 11-19 — пасмурно, холодно; 14 — заморозки; 20, 22-23 и 26 октября — дожди; 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.