Приласкает теплом: погода в Украине на 22 августа - прогноз

Погода в Украине на 22 августа / УНИАН

Погода в Украине - в воскресенье, 22 августа, в стране ожидается теплая, а не жаркая погода. Максимальная температура воздуха во всех регионах будет достигать +27 градусов по шкале Цельсия. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях прогнозируют +23 ... + 26 градусов. На одной Востоке и Юге — до 26 + ... + 27 градусов. Ветер по всей Украине будет двигаться со скоростью 5 — 10 метров в секунду.

В Киеве погода будет солнечной. Столбики термометров будут на уровне +24 ... + 26 градусов.

В свою очередь, известный синоптик Украины Наталья Диденко отметила, что осадки в воскресенье, 22 августа, маловероятны. Однако в западных областях возможны локальные грозовые дожди.

"Воздух будет не обжигающим, а приятным и пушистым, как кошачий живот, воскресенье в Украине ожидается теплым и солнечным. Воздух будет не обжигающим, а приятным и пушистым, как кошачий живот. В течение дня ожидается +22 ... + 27 градусов, разве что на Востоке и Юге до +28 градусов. Дожди 22 августа маловероятны, будет преобладать сухая погода, лишь в западных областях возможны локальные грозовые дожди. в Киеве будет сухо солнечно и тепло, +23 ... + 24 градуса", — написала она в Facebook.

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Напомним, ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как, например, сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.