Украину зальют мощные ливни с грозами: синоптик рассказала о погоде на День независимости

В Украине 24 августа прогнозируют дожди / УНИАН

Грозовые дожди во вторник, 24 августа, в Украине ожидаются ближе к вечеру, утром будет солнечная и теплая погода, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как рассказала она в эфире телеканала Украина, утром и днем, 24 августа в Украине будет хорошая солнечная погода, а с обеда небо затянет тучами.

"Потому что к нам подойдет атмосферный фронт, и уже вечером мы ожидаем грозовые дожди. Это по Киеву где-то с 18:00, даже более вероятно - с 20:00 до 22:00. Перед тем еще может усиливаться ветер до 11-13 м/с", - рассказала она.

В то же время она уточнила, что в Украине в сентябре еще будет тепло. При этом до конца августа погода в Украине будет близка к норме.

"Сильной жары не будет, температура будет даже несколько ниже по сравнению с многолетними средними значениями. Утром будет прохладно, прохладные ночи, особенно когда будут идти дожди, температура будет +18...+20 градусов. По утрам будет прохладно +13...+15 градусов, а иногда 10 градусов. А дневная температура будет преобладать в диапазоне +23...+28 градусов", - добавила Голеня.

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Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.