Проберет до костей: Украину на выходных засыплет снегом и заморозит

Практически по всей территории страны на выходных морозы будут усиливаться, рассказала синоптик Наталья Птуха.
Погода не прекращает устраивать украинцам испытания морозами, ветрами и обильными снегопадами – в ближайшие дни все это будет практически во всех регионах страны, пробирать будет до костей.
В частности, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют в субботу, 22 января, на западе и севере снегопады. На остальной территории будет переменная облачность с прояснениями.
"На выходных будет преимущественно облачная погода со снегом в отдельных областях. В субботу в западных и северных областях ожидаем снег. На остальной территории - без существенных осадков", - пояснила синоптик Наталья Птуха в комментарии изданию Апостроф.
На юге ночью столбики термометров покажут стабильные морозы от 3 до 6 градусов ниже нуля. В дневные часы стоит ожидать от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.
На севере, востоке и в центре ночью синоптики прогнозируют от 3 до 8 градусов мороза, а днем столбики термометров покажут от 2 градусов мороза до 1 градуса выше нуля.
На западе ночью - от 4 до 6 градусов мороза, а с восходом солнца в дневные часы стоит ожидать от 0 до 3 градусов мороза.
"В субботу ночью температура воздуха ожидается 2-7 градусов мороза. То есть практически по всей территории страны на выходных морозы будут усиливаться. На Закарпатье и востоке ночью будет даже 5-10 градусов мороза. Но в дневные часы стоит ожидать около 4 градусов мороза. Около 1 градуса тепла днем будет на юге страны и побережье морей", - отмечает синоптик.
В воскресенье, 23 января, снегопады пройдут на западе и востоке, а также в Крыму. На остальной территории будет облачная погода без осадков.
"В воскресенье в западных и юго-восточных областях ожидаем снегопады. На остальной территории - без осадков", - добавляет Птуха.
В южных регионах в ночные часы синоптики прогнозируют от 3 до 6 градусов мороза, а днем - от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.
На севере и востоке Украины ночью - от 7 до 10 градусов ниже нуля, а днем столбики термометров покажут от 2 до 5 градусов мороза.
В западных и центральных регионах в ночные часы - от 4 до 7 градусов мороза. Днем синоптики прогнозируют от 1 до 4 градусов ниже нуля.
"В воскресенье ночью 4-9 градусов мороза. В дневные часы стабильно от 0 до 7 градусов мороза по всей территории Украины. Ветер постепенно будет стихать. На выходных без порывов: северо-западный ветер 5-12 метров в секунду", - резюмировала Наталья Птуха.
В понедельник, 24 января, восток продолжат засыпать снегопады. Также синоптики прогнозируют снежные осадки в центральных регионах. На остальной территории будет сухо.
В большинстве регионов температурная картина останется неизменной. Только на западе Украины похолодает: ночью столбики термометров покажут 5-10 градусов мороза, а в дневные часы будет 4-7 градусов ниже нуля.
Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.
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