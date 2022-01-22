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Проберет до костей: Украину на выходных засыплет снегом и заморозит

22 января 2022, 08:42

Практически по всей территории страны на выходных морозы будут усиливаться, рассказала синоптик Наталья Птуха.

мороз
В Украину пришла лютая зима: на выходных страну засыплет снегом и заморозит / Pixabay

Погода не прекращает устраивать украинцам испытания морозами, ветрами и обильными снегопадами – в ближайшие дни все это будет практически во всех регионах страны, пробирать будет до костей.

В частности, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют в субботу, 22 января, на западе и севере снегопады. На остальной территории будет переменная облачность с прояснениями.

"На выходных будет преимущественно облачная погода со снегом в отдельных областях. В субботу в западных и северных областях ожидаем снег. На остальной территории - без существенных осадков", - пояснила синоптик Наталья Птуха в комментарии изданию Апостроф.

На юге ночью столбики термометров покажут стабильные морозы от 3 до 6 градусов ниже нуля. В дневные часы стоит ожидать от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

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На севере, востоке и в центре ночью синоптики прогнозируют от 3 до 8 градусов мороза, а днем столбики термометров покажут от 2 градусов мороза до 1 градуса выше нуля.

На западе ночью - от 4 до 6 градусов мороза, а с восходом солнца в дневные часы стоит ожидать от 0 до 3 градусов мороза.

"В субботу ночью температура воздуха ожидается 2-7 градусов мороза. То есть практически по всей территории страны на выходных морозы будут усиливаться. На Закарпатье и востоке ночью будет даже 5-10 градусов мороза. Но в дневные часы стоит ожидать около 4 градусов мороза. Около 1 градуса тепла днем будет на юге страны и побережье морей", - отмечает синоптик.

В воскресенье, 23 января, снегопады пройдут на западе и востоке, а также в Крыму. На остальной территории будет облачная погода без осадков.

"В воскресенье в западных и юго-восточных областях ожидаем снегопады. На остальной территории - без осадков", - добавляет Птуха.

В южных регионах в ночные часы синоптики прогнозируют от 3 до 6 градусов мороза, а днем - от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

На севере и востоке Украины ночью - от 7 до 10 градусов ниже нуля, а днем столбики термометров покажут от 2 до 5 градусов мороза.

В западных и центральных регионах в ночные часы - от 4 до 7 градусов мороза. Днем синоптики прогнозируют от 1 до 4 градусов ниже нуля.

"В воскресенье ночью 4-9 градусов мороза. В дневные часы стабильно от 0 до 7 градусов мороза по всей территории Украины. Ветер постепенно будет стихать. На выходных без порывов: северо-западный ветер 5-12 метров в секунду", - резюмировала Наталья Птуха.

В понедельник, 24 января, восток продолжат засыпать снегопады. Также синоптики прогнозируют снежные осадки в центральных регионах. На остальной территории будет сухо.

В большинстве регионов температурная картина останется неизменной. Только на западе Украины похолодает: ночью столбики термометров покажут 5-10 градусов мороза, а в дневные часы будет 4-7 градусов ниже нуля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.

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