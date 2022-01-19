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В Украину ворвется сильнейший циклон IDA с мощным морозом

19 января 2022, 21:18

Синоптики объявили штормовое предупреждение, на дорогах местами гололедица.

погода
Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет опасной. В стране ожидаются осадки в виде снегопадов, понижение температуры воздуха и гололедица.

Как сообщают в Укргидрометцентре, 20 января в страну придет циклон.

"На погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт очередного северного циклона IDA. Температура воздуха следующих суток в большинстве областей несколько возрастет, но это потепление не продлится долго - на выходных будет усиление мороза", - говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем в западных областях порывы 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха в ближайшие дни

Температура в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях ночью -10-15 мороза, днем -1-6 мороза.

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На остальной территории Украины ночью -3-8 мороза, днем от -2 мороза до +3 тепла, в Одесской, Николаевской областях и в Крыму +1+6 тепла.

В Карпатах ночью -7-12 мороза, днем -4-9 мороза.

Читайте также, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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