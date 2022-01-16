Морозы продержатся до Пасхи: синоптик рассказал о морозной весне 2022

Мороз в Украине весной / pixabay

Погода в Украине будет морозной и снежной до мая месяца. По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, который скончался в октябре прошлого года, украинцам придется долго ждать наступления весны.

"Весна будет холодная до самого мая и влажная, поздняя. Морозы в марте держатся до конца месяца. Заморозки в апреле, а иногда и ночные морозы возможны до середины апреля. В мае умеренно теплая погода" , - писал в своей книге Горбань, передает Сегодня.

Погода в марте 2022

На третьей неделе марта 2022 года будет снежная погода, а также дожди и морозы.

В начале и конце марта будет относительно тепло и без осадков.

Погода в апреле 2022

В апреле прохладная погода, ожидаются осадки в виде дождей и ночные заморозки. Но в конце месяца придет настоящая, теплая весна.

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Потеплеет на Пасху

"Вероятно, такой день будет 24 апреля, на православную Пасху", - отмечал синоптик.

Начало теплого мая немного огорчит дождями, но во второй половине будет теплая и сухая погода.

Через несколько дней дождей наступит жара в конце мая.

Читайте также, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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