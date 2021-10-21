Прогноз погоды на 21 октября: в Украине сухо и тепло до +20, но будет одна неприятность

Синоптик дал теплый и сухой прогноз погоды на 21 октября / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в четверг, 21 октября, будет преимущественно сухой и солнечной с температурой до 20°С днем. Ночью заметно похолодает – столбики термометров покажут ниже +5 градусов.

При этом в течение всего дня ожидаются сильные порывы ветра, так как Украина оказалась на пересечении двух атмосферных образований, предупредил синоптик Укргидрометцентра на странице в Facebook.

"Но направление ветра с южных широт, поэтому он принесет к нам теплую воздушную массу, а столбики термометров поползут вверх, обеспечивая довольно теплые четверг и пятницу", - говорится в сообщении.

Синоптик уточнил, что ветер ожидается южный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западной части, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с, в Карпатах - до 25 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9 тепла, в восточных областях местами 0-3 градуса тепла; днем 13-18 градусов выше нуля, на западе страны - до +20.

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Теплее всего сегодня будет в Черновицкой области – днем потеплеет до +20 градусов, а ночью температура не упадет ниже +7. Самая прохладная погода - в Сумах, где дневная температура не превысит 17 градусов.

Погода в Киеве заметно ничем не будет отличаться от других регионов. Жители столицы и центральных областей могут наслаждаться теплом до 17 градусов, но под вечер температура воздуха снизится до +6..+8 градусов.

Погода в Украине 21 октября / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, бабье лето в октябре начнется со среды, 20 октября, и продлится до пятницы, 22 октября. Однако теплые дни пройдут быстро, уступив место морозам уже в субботу. Самыми теплыми днями недели будут четверг и пятница.

Синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала прогнозирует, что в четверг и в пятницу в Украине будет сухо, но уже в субботу начнутся дожди. Тогда же температура воздуха начнет снижаться.