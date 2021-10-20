Синоптики рассказали, когда в Украине резко потеплеет до +22

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине резко изменится и придет потепление. По прогнозу синоптиков, 21 октября в стране потеплеет до +22 градусов.

Согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра днем на большинстве территорий ожидается +13 +19 градусов, а в западных областях местами даже +20 +22 тепла. Холоднее будет в Карпатах, +7, а также Приазовье, +10 +14 тепла.

Ближайшие две ночи также ожидаются теплыми - синоптик прогнозирует +5 +12 в ночное время.

При этом теплый день будет подпорчен сильным юго-западным ветром.

Осадки в четверг не предвидятся, лишь завтра поздно вечером в западных областях (кроме Тернопольской и Хмельницкой области) местами - небольшой дождь.

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"21 октября ночью в западной части, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с (I уровень опасности, желтый)", - подтвердили в Украинском гидрометцентре.

В Киеве 21 октября будет +17 градусов, без осадков. При этом ожидается сильный ветер, вероятно до штормовых порывов до 15-18 метров в секунду.

"С 23-го октября в Украину начнет заходить серьезное похолодание", - прогнозирует Диденко.

В Укргидрометцентре обещают +5 +9 градусов (на юге до +13) уже 24-25 октября. Ночью по всей стране морозы, даже в южных областях градусники покажут около нуля в понедельник.

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Как сообщал Главред, заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине во второй декаде октября принесет похолодание. Днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла. Ночью +3...+5. Возможен снег с дождем. Ноябрь начнется с прохлады, однако о зиме пока говорить рано – в середине месяца температура воздуха прогреется до +14...+15 градусов.