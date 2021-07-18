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Прожарка до +36 и грозовые дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды

18 июля 2021, 11:54
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В западных, северных и центральных областях ожидаются грозовые дожди.

Киев,жара
В ряде регионов Украины грянут грозовые дожди, однако жара отступать не намерена / Reuters

Погода в Украине сегодня, 18 июля, принесет дожди и грозы, которые захлестнут западные, северные и центральные регионы страны. На востоке и юге осадков не будет – температура воздуха прогреется до 36 градусов тепла. Ожидается +29-31 в тех областях, где пройдут дожди.

Как сообщает Укргидрометцентр, грозовые дожди будут в большинстве регионов. Речь идет о севере, центре и западе. Там ожидается снижение температуры воздуха до +29-31.

В южных и восточных областях дождей не будет, а жара только усилится. Днем на юге будет +32-34 градуса тепла. Жарче всего будет в Луганской области – там прогнозируется до +36.

Погода в Киеве 18 июля

Погода в столице в воскресенье принесет грозовой дождь, однако такие погодные изменения практически не повлияют на температуру воздуха. Киев ожидает жаркая погода – до +32-34 градуса. Ночью киевлян ждет снижение температуры до +21-23 и град.

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Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 18 июля жителей западных областей ожидает незначительное снижение температуры – 28-32 градуса тепла. К Украине подбирается более свежая воздушная масса, поэтому следует ожидать более прохладной погоды.

По мнению синоптика Натальи Птухи, несмотря на то, что погода в Украине на выходных по-прежнему сопровождается жарой, фиксируется тенденция к снижению температуры. В понедельник, 19 июля, в стране, кроме южных и восточных областей, станет более прохладно.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует жару и в августе. По его мнению, последний месяц лета будет сопровождаться зноем до +35 градусов. В отличие от июля, в августе дождей не ожидается.

Погода в Украине погода в Киеве
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