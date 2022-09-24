Разверзнутся хляби небесные: Украину зальют мощные дожди / ua.depositphotos.com

В субботу, 24 сентября, погода в Украине будет предельно дождливой. Об этом сообщает портал УНИАН.

В юго-восточной части страны осадки будут сильными, на остальной территории ‒ небольшие. В Николаевской, Одесской, Волынской, Львовской и Закрапатской областях будет преобладать сухая погода. Температура будет в пределах +11...+18 градусов. Прохладнее всего будет на севере Украины, а теплее всего ‒ в отдаленных районах востока.

На западе Украины сегодня будет от +11 градусов в Волынской и Ровненской областях, до +16 градусов ‒ на Закарпатье. Местами покапают дожди.

На севере Украины сегодня воздух прогреется лишь до +12 ...+13 градусов. Ожидается небольшая облачность и небольшие дожди.

Жителей центральных областей ждет температура от +12 до +15 градусов. Повсеместно пройдут дожди, в Днепропетровской области ‒ местами сильные.

Жителей востока Украины 24 сентября ждет самая теплая погода. Здесь столбики термометров покажут +14 ...+18 градусов, однако также повсеместно ожидаются дожди.

На юге Украины ожидается +15 ...+17 градусов, а в Крыму температура упадет до +13 градусов. В Одесской и Николаевской областях ожидается преимущественно сухая погода, а на остальной территории ‒ дожди.

Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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