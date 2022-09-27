Сильные ливни с грозами накроют четыре области Украины: куда ударит стихия

Сильные ливни с грозами накроют четыре области Украины/ униан

Во многих областях Украины на протяжении 27 и 28 сентября ожидается ухудшение погоды.

Народный синоптик Стас Щедрин предупредил, что непогода накроет четыре области.

"27-28 сентября в центральных, Одесской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях, вечером 27 числа и в северной части Украины ожидаются сложные погодные явления. В большинстве районов пройдут сильные ливни, местами с грозами и шквалами", - сообщил он.

Впрочем, по прогнозам народного синоптика, температура все же будет ползти вверх - на большей части страны удержится теплая погода.

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

Также сообщалось, что зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков. Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

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