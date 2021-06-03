Синие носы порозовеют: в Украину мчится потепление / pixabay

Циклон над Приазовьем несет в Украину очередную порцию дождей. Поэтому погода в Украине завтра, 4 июня 2021, снова будет дождливой.

Больше всего осадков достанется восточным и южным областям страны. Также высока вероятность дождей в центральных регионах и местами – в северных, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. При этом большинство территорий северной и западной Украины все-таки останутся без осадков.

Что касается температуры, то завтра синие от холода носы украинцев наконец порозовеют, заверила Диденко.

Читайте такжеЕгипетская жара в Украине: астролог рассказал, какой будет погода летом 2021-гоТемпература воздуха постепенно начнет повышаться. В пятницу днем термометры покажут 17-22 градуса тепла.

Прохладнее будет на юго-востоке страны и в Крыму: в Донецкой, Луганской и Запорожской областях ожидается 14-19 градусов.

"В дальнейшем в Украине будет умеренно тепло, но дождей будет хватать", – добавила Диденко.

Порывистый ветер в Украине преимущественно будет дуть с северо-востока.

Синоптик дала прогноз погоды для Украины на завтра, 04.06.2021

Погода в Киеве завтра, 4 июня 2021

В Киеве в пятницу ожидается потепление до 20 градусов. Серьезных осадков не предвидится.

Синоптик: Киев

Синоптический сервис Синоптик обещает завтра в Киеве облачную погоду без осадков. После ночных 13 градусов к обеду воздух прогреется до 20 градусов тепла.

Синоптик: Киев - прогноз на 10 дней

Погода в Украине: новости

Ранее синоптик предупредила о скорых заморозках вместо жары в Украине. Лето начнется и закончится примерно на 10 дней раньше и позже календарного срока.

В свою очередь заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионов составит +27...+ 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33...+ 35 градусов.