Лето опоздало: синоптик предупредила о скорых заморозках вместо жары в Украине

Лето начнется и закончится примерно на 10 дней раньше и позже календарного срока.
В 2021 году лето в Украине не будет отличаться рекордными температурами воздуха, заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
По ее прогнозу Obozrevatel, лето начнется и закончится примерно на 10 дней ранее и позже календарного срока.
Эксперт отметила, что в следующем году картина с погодой летом будет ближе к тому, что мы имеем сейчас.
Прогноз на июнь:
- до 10-го июня лета не будет, после этого числа температура снова снизится, комфортная летняя погода установится только к 20-м числам месяца;
- июнь будет дождливым, в отдельные дни осадки будут очень сильными;
- в первой половине месяца будут неоднократные похолодания, но после 10 июня температура поднимется;
- возможно, что в первой декаде июня в отдельных регионах – на Прикарпатье, в Карпатах – в низинах могут быть даже заморозки;
- в третьей декаде температура в центральных районах Украины в отдельные дни будет доходить до +28… +30 градусов.
Прогноз на июль:
- после первой пятидневки температура будет доходить до +30 градусов, потом будет незначительное кратковременное похолодание с существенными осадками и грозами;
- до конца месяца возможны незначительные осадки, температура до +30 градусов.
Прогноз на август:
- в августе также могут пройти сильные дожди, погода будет неустойчивой;
- в первой декаде температура может достигать +30 градусов, на протяжении месяца несколько дней может доходить до +31… +32 градусов;
- к концу месяца, после 20 августа, будет резкое понижение температуры и значительные осадки.
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Прогноз погоды на лето 2021:
- Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.
- Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.
- Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.
Автор: Алексей Тычина