Лето опоздало: синоптик предупредила о скорых заморозках вместо жары в Украине

Синоптик прогнозирует заморозки в июне / flickr.com/fototypo

В 2021 году лето в Украине не будет отличаться рекордными температурами воздуха, заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее прогнозу Obozrevatel, лето начнется и закончится примерно на 10 дней ранее и позже календарного срока.

Эксперт отметила, что в следующем году картина с погодой летом будет ближе к тому, что мы имеем сейчас.

Прогноз на июнь:

до 10-го июня лета не будет, после этого числа температура снова снизится, комфортная летняя погода установится только к 20-м числам месяца;

июнь будет дождливым, в отдельные дни осадки будут очень сильными;

в первой половине месяца будут неоднократные похолодания, но после 10 июня температура поднимется;

возможно, что в первой декаде июня в отдельных регионах – на Прикарпатье, в Карпатах – в низинах могут быть даже заморозки;

в третьей декаде температура в центральных районах Украины в отдельные дни будет доходить до +28… +30 градусов.

Прогноз на июль:

после первой пятидневки температура будет доходить до +30 градусов, потом будет незначительное кратковременное похолодание с существенными осадками и грозами;

до конца месяца возможны незначительные осадки, температура до +30 градусов.

Прогноз на август:

в августе также могут пройти сильные дожди, погода будет неустойчивой;

в первой декаде температура может достигать +30 градусов, на протяжении месяца несколько дней может доходить до +31… +32 градусов;

к концу месяца, после 20 августа, будет резкое понижение температуры и значительные осадки.

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Прогноз погоды на лето 2021: