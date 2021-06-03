УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Лето опоздало: синоптик предупредила о скорых заморозках вместо жары в Украине

3 июня 2021, 06:57
Прослушать новость
Остановить

Лето начнется и закончится примерно на 10 дней раньше и позже календарного срока.

Синоптик спрогнозировала погоду летом
Синоптик прогнозирует заморозки в июне / flickr.com/fototypo

В 2021 году лето в Украине не будет отличаться рекордными температурами воздуха, заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее прогнозу Obozrevatel, лето начнется и закончится примерно на 10 дней ранее и позже календарного срока.

Эксперт отметила, что в следующем году картина с погодой летом будет ближе к тому, что мы имеем сейчас.

Прогноз на июнь:

  • до 10-го июня лета не будет, после этого числа температура снова снизится, комфортная летняя погода установится только к 20-м числам месяца;
  • июнь будет дождливым, в отдельные дни осадки будут очень сильными;
  • в первой половине месяца будут неоднократные похолодания, но после 10 июня температура поднимется;
  • возможно, что в первой декаде июня в отдельных регионах – на Прикарпатье, в Карпатах – в низинах могут быть даже заморозки;
  • в третьей декаде температура в центральных районах Украины в отдельные дни будет доходить до +28… +30 градусов.

Прогноз на июль:

  • после первой пятидневки температура будет доходить до +30 градусов, потом будет незначительное кратковременное похолодание с существенными осадками и грозами;
  • до конца месяца возможны незначительные осадки, температура до +30 градусов.

Прогноз на август:

  • в августе также могут пройти сильные дожди, погода будет неустойчивой;
  • в первой декаде температура может достигать +30 градусов, на протяжении месяца несколько дней может доходить до +31… +32 градусов;
  • к концу месяца, после 20 августа, будет резкое понижение температуры и значительные осадки.

Читайте такжеЖары не ждите: синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021

Прогноз погоды на лето 2021:

  • Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.
  • Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.
  • Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.
синоптик прогноз погоды Вазира Мартазинова Погода в Украине погода в Киеве Погода на месяц
Сейчас вы просматриваете новость «Лето опоздало: синоптик предупредила о скорых заморозках вместо жары в Украине». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
На День ангела Елены поздравления трогательные и красивые открыткиНа День ангела Елены поздравления трогательные и красивые открытки Гороскоп на 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доходГороскоп на 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доход День защиты детей и День родителей 2021: особенности и лучшие поздравленияДень защиты детей и День родителей 2021: особенности и лучшие поздравления Зеленский объявил о готовности к войне с Россией и назвал срокиЗеленский объявил о готовности к войне с Россией и назвал сроки Турция заставила НАТО быть с Лукашенко помягчеТурция заставила НАТО быть с Лукашенко помягче

Последние новости

08:04

"Пещерное российское хамство": соратник Порошенко разругался с Добкиным в прямом эфире

08:04

Капитуляция Москвы: договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе мнение

07:58

Подстава в чате: Протасевич рассказал, кто его "сдал" перед задержанием Видео

07:45

Почему жаркая погода утомляет: названы три причины Видео

07:32

Гороскоп на 3 июня 2021 всех знаков Зодиака: интимный успех и отказ от мяса и рыбы Видео

Реклама
07:25

Вакцина бессильна: в ВОЗ спрогнозировали атаку штаммов-мутантов COVID-19 Видео

07:08

Путин и Байден на встрече 16 июня договорятся о трех пунктах – астролог

07:06

Ягоды асаи: улучшение пищеварения, давления и другие преимущества Видео

06:57

Лето опоздало: синоптик предупредила о скорых заморозках вместо жары в Украине Видео

06:34

Провальный кейс: как из Шария лепят "оппозиционера в изгнании" мнение

06:30

Праздники в июне 2021: как Украина отмечает День Конституции 2021 Видео

06:03

Модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский мокко Фото Видео

05:45

Эксперт объяснил, почему Россия ставит перед собой цель поглощения Украины Видео

05:43

Ани Лорак едва вместила огромную грудь в новое бикини

05:30

На День ангела Елены поздравления трогательные и красивые открытки Фото

05:00

Ученые нашли новый способ искать признаки неизлечимой болезни Видео

04:39

Гордон сделал резкое заявление о России и Беларуси и упрекнул Украину из-за Запада Видео

04:22

Танки РФ на границе с Польшей: эксперт раскрыл хитрый план Кремля Видео

03:51

Ученые нашли неожиданный вред для здоровья от растительных масел Видео

03:02

Певица Славия прикрыла грудь цветочком на мокром фото в бассейне

Реклама
02:14

"Зачистка" Медведчука и Порошенко: эксперт объяснил сценарий Банковой Видео

01:49

Гороскоп на завтра 4 июня 2021 всех знаков Зодиака: воплощение тайной мечты и переломы Видео

00:54

В Ротттердам в Копенгагене: в Дании журналистка занялась сексом во время репортажа Видео

00:15

3 июня: праздник святой Елены, приметы и что нельзя делать

02 июня, среда
23:56

Названы самые полезные напитки для организма человека Видео

23:25

"Да мне пох*й": в Сеть попало видео "обкуренного" водителя за рулем Видео

23:16

Зеленский запустил процесс "мирного урегулирования конфликта на Донбассе" Видео

22:46

У Байдена сделали заявление о встрече с Путиным и допустили новый удар по России Видео

22:14

Синоптики предупредили о серьезном похолодании в Украине Видео

21:51

Перекусить перед сном без последствий: врач назвала полезные и легкие снеки Видео

21:41

Может ли сон на левом боку быть опасным для сердца: врачи дали ответ Видео

21:31

Упал в водопад и завис на дереве: подробности трагической гибели школьника на экскурсии на Львовщине Видео

21:04

В Киеве открылись пункты вакцинации педагогов: где можно сделать прививку от коронавируса Видео

20:47

Германия прекратила принимать авиарейсы из России Видео

20:40

Платите криптовалютой везде: Coinbase объявила о поддержке Apple Pay и Google Pay

20:21

"Шок и большое чудо": больной ребенок с Тернопольщины выиграл самое дорогое в мире лекарство

20:12

Изнасиловали и выбросили умирать: появились резонансные детали трагедии на Полтавщине Видео

20:03

"Не задавайте провокационных вопросов": нардеп от Слуги народа не знала, сколько стран в НАТО Видео

20:01

Президент взялся за борьбу с олигархами: раскрыты детали законопроекта Видео

19:54

Очередное заседение СНБО состоится в пятницу: рассмотрят восемь вопросов Видео

Реклама
19:53

"Не давайте оружие врагу": Зеленский сделал предупреждение США и ЕС из-за Северного потока-2 Видео

19:50

Зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины мнение

19:33

В моде чуточку пикантные и необыкновенные летние юбки миди, в которых чувствуешь себя королевой Фото Видео

19:25

Сердечный приступ: напиток красного цвета, который может защитить Видео

19:15

Crytek анонсировала трилогию ремастеров Crysis: дата выхода и трейлер-анонс Видео

19:09

"С*ка не захочет - кобель не вскочит": порошенковский депутат-священник угодил в скандал с абортами Видео

19:08

Суд наложил арест на имущество Шария в Европе и России - журналист Видео

18:51

Наталья Могилевская пообещала побриться налысо из-за Аниты Луценко

18:40

Люди плавают на лодках и надувных матрасах: Украину затопил мощный ливень Видео

18:34

У Путина разразились ультиматумом в адрес Киева по ситуации с войной на Донбассе Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять