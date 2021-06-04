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Синоптик рассказала, кого на выходных в Украине будет заливать сильнее всего

4 июня 2021, 11:38
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Понедельник снова принесет в Украину много дождей, предупредила синоптик.

Синоптик рассказала, кого на выходных в Украине будет заливать сильнее всего
Синоптик рассказала, кого на выходных в Украине будет заливать сильнее всего / Pixabay

Погода завтра, 5 июня 2021, в Украине будет с дождями. Осадки пройдут на востоке, юго-востоке и частично в центральных областях. Умеренные дожди ожидаются в Карпатах и его районах.

На остальной территории будет сухо, пишет синоптик Наталья Диденко.

Зато 6 июня периодические дожди (местами с грозой и шквальным ветром) пройдут практически по всей Украине.

Температура воздуха на этих выходных в Украине днем будет держаться в рамках 18-23 градусов. При этом в субботу столбики термометров могут опускаться до 15-19 градусов.

Синоптик рассказала, кого на выходных в Украине будет заливать сильнее всего

Погода в Киеве 5 и 6 июня 2021 года будет довольно теплой: ожидается температура около 20 градусов.

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"Понедельник принесет в Украину снова много дождей", – добавила синоптик.

Погода в Украине: новости

Ранее Украину затопил мощный ливень. В центре Днепра после дождя мужчина передвигался по улицам города на байдарке.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит 27-32 градуса.

В свою очередь Виталий Постригань рассказал о чередование волн тепла и холода в июне 2021 на фоне периодических дождей. Он предупредил украинцев о новом ударе холода и назвал сроки.

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