Синоптики рассказали, когда в Украину окончательно придет холодина

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине уже с 19 октября испортится. Осень вступает в свои права окончательно, но "бабье лето" еще будет.

Так, уже в среду на большинстве территорий ожидаются дожди.

"В среду Украину посетят холодные атмосферные фронты. На западе, севере, а вечером и местами на востоке пройдут небольшие дожди. В западных и северных областях усилится ветер", - рассказала синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, температура воздуха еще будет комфортной, однако начнется постепенное ее понижение, которое уже 20 октября достигнет +4...+10 градусов.

"Но завтра еще ожидается днем ​​+11...+16 градусов, на юге 16...+19 градусов", - добавила синоптик.

В столице в среду, 19 октября, увеличится облачность, временами пройдет дождь.

"Температура воздуха в течение дня будет колебаться около +12...+14 градусов, а уже в четверг станет холоднее до +7...+9 градусов", - констатировала Диденко.

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По прогнозу синоптиков, похолодание будет до 25 октября.

Как свидетельствует карта погоды ресурса meteoprog.ua, с 26 октября потеплеет до +17 +19.

Окончательное похолодание, морозы и снег стоит ждать в начале ноября.

Погода в Украине

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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