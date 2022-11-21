Снег сменится дождями и начнутся морозы: в Украину идет лютое ненастье

В Украину идет лютое ненастье / УНИАН

Погода в Украине до конца ноября сохранится неустойчивой с периодическими осадками различной интенсивности, колебаниями температуры воздуха и атмосферного давления.

На следующей неделе будет преобладать поле пониженного атмосферного давления и перенос воздушных масс с юго-запада, температура воздуха окажется выше средних многолетних показателей, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 22 ноября

В результате поступления более холодного воздуха с северо-запада, в Украине постепенное понижение температуры до -3…+2 °С, в южных, центральных и восточных областях +2…+7 °С. Ожидается постепенное прекращение осадков и явления, только в восточной части и в Приазовье пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный, 7 – 12 м/с.

Погода 23 ноября

Согласно прогнозу синоптика, по всей территории Украины установится поле повышенного давления, поэтому осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман в северных, центральных и южных областях.

Ветер преимущественно северо-западный, в западной части юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-1 °С, днём -2…+3 °С, в южной и западной части +2…+7 °С.

Погода 24 ноября

Украину осадки в этот день обойдут стороной. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °С, днём 0…+5 °С, на крайнем юге, в Крыму и на Закарпатье +6…+11 °С.

Погода 25 ноября

В результате активизации циклонической деятельности, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега в центральных, южных и западных областях. Ветер восточный, в западной части северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…+3 °С в северных и западных областях, +4…+9 °С. Днём воздух прогреется до +5…+10 °С, в западной части -1…+4 °С.

Погода 26 – 27 ноября.

В южных, центральных и северных областях ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. На остальной части Украины без существенных осадков. Ветер восточный / северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться около 0 °С, днём +4…+9 °С.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Также сообщалось, что синоптик Владимир Деркач прогнозирует, морозную погоду в Украине в ноябре. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.

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