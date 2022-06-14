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Стоит достать теплое одеяло: в Украине температура упадет до +9 градусов

14 июня 2022, 12:17

На смену летнему зною в Украину пришло похолодание. Уже 15 июня оно накроет всю территорию страны. Особенно прохладно будет ночью, говорит прогноз погоды.

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Погода в Украине - температура упадет до +9 градусов / Фото pixaby

Погода в Украине изменится уже в среду, 15 июня. Вместо летнего зноя придет похолодание. Особенно прохладно будет ночью - в западных регионах столбики термометров опустятся до +7...+10 градусов. Температура воздуха днем составит +19...+21 градус.

Как свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра, в Закарпатской области ночью похолодает до +10...+12 градусов. Днем ожидается +24...+26.

На севере страны ночные температуры составят 9-11 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до +19... +25.

В основном, в Украине будет сухо. Лишь в Харьковской, Донецкой и Луганской областях прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха в восточных областях составит +11...+17 градусов ночью и +23...+27 днем.

На Юге страны погода завтра будет теплой: до +28 днем и +14...+19 градусов - ночью. Осадков не ожидается, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве в среду, 15 июня, будет без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем теплее - 23-25 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 15 июня 2022 / meteo.gov.ua

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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