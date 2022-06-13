Будет атмосферный фронт: Диденко рассказала, где украинцам стоит ждать дождей

Диденко рассказала, где украинцам стоит ждать дождей / ua.depositphotos.com

Погода в Украине 14 июня, во вторник, заметно поменяется. В частности, как пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, сильная жара временно отступит в западных регионах Украины — ртутные столбики термометров будет колебаться от +18 до +24 градусов по шкале Цельсия.

Погода на 14 июня

А вот в остальных регионах страны по-прежнему будет очень жарко. К примеру, на Юге, Востоке, на Днепропетровщине, на Полтавщине ожидается +27 …+32 градуса по шкале Цельсия. В северных регионах, в Винницкой области, в Кировоградской и Черкасской области в течение суток будет чуть прохладнее — +22 …+28 градусов по шкале Цельсия.

Ветер, пишет Диденко, будет северо-западного направления, пять-десять метров в секунду. Но осадки в виде дождей будут выпадать очень неравномерно по стране.

"14 июня через всю Украину пройдет атмосферный фронт. Именно так в ночь на вторник, дожди прольются в западных областях и коснутся Винницкой области. Утром 14 числа осадки направятся на Север и в Центр. Весь вторник иногда будут идти кратковременные дожди и грозы в южной части, а местами в центральных областях и вечером во вторник дойдут до восточных областей", — прогнозирует она.

Погода в Украине 14 июня / Гидрометцентр

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Напомним, ранее руководитель проекта "Экологическая нация" Богдан Красавцев говорил, что погода в Украине летом нынешнего года преподнесет огромнейшие сюрпризы украинца.

Но, по словам экспертов, ничто не нарушит традицию и наиболее жарким месяцем лета в стране станет август.

До того заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня говорила о том, что в Украине весь начальный период лета будет наблюдаться жаркая погода.

Причем, по ее прогнозу июньская жара погода будет очень сильной и мощной - беспощадной к украинцам.

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