Будет атмосферный фронт: Диденко рассказала, где украинцам стоит ждать дождей

Известный украинский синоптик Наталья Диденко в очередной раз рассказала о погоде в стране - в частности, где именно ждать дождь с грозами 14 июня.
Погода в Украине 14 июня, во вторник, заметно поменяется. В частности, как пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, сильная жара временно отступит в западных регионах Украины — ртутные столбики термометров будет колебаться от +18 до +24 градусов по шкале Цельсия.
Погода на 14 июня
А вот в остальных регионах страны по-прежнему будет очень жарко. К примеру, на Юге, Востоке, на Днепропетровщине, на Полтавщине ожидается +27 …+32 градуса по шкале Цельсия. В северных регионах, в Винницкой области, в Кировоградской и Черкасской области в течение суток будет чуть прохладнее — +22 …+28 градусов по шкале Цельсия.
Ветер, пишет Диденко, будет северо-западного направления, пять-десять метров в секунду. Но осадки в виде дождей будут выпадать очень неравномерно по стране.
"14 июня через всю Украину пройдет атмосферный фронт. Именно так в ночь на вторник, дожди прольются в западных областях и коснутся Винницкой области. Утром 14 числа осадки направятся на Север и в Центр. Весь вторник иногда будут идти кратковременные дожди и грозы в южной части, а местами в центральных областях и вечером во вторник дойдут до восточных областей", — прогнозирует она.
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Напомним, ранее руководитель проекта "Экологическая нация" Богдан Красавцев говорил, что погода в Украине летом нынешнего года преподнесет огромнейшие сюрпризы украинца.
Но, по словам экспертов, ничто не нарушит традицию и наиболее жарким месяцем лета в стране станет август.
До того заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня говорила о том, что в Украине весь начальный период лета будет наблюдаться жаркая погода.
Причем, по ее прогнозу июньская жара погода будет очень сильной и мощной - беспощадной к украинцам.
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