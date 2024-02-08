Температура вырастет до +14: синоптик назвала дату резкого потепления

На несколько дней в Украину придет ощутимое потепление, но уже после этого снова будут морозы.

https://glavred.info/synoptic/temperatura-vyrastet-do-14-sinoptik-nazvala-datu-rezkogo-potepleniya-10540127.html Ссылка скопирована

Погода в Украине станет теплее – температура вырастет до +14/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет относительно холодной. Потепление начнется с воскресенья, 11 февраля, и будет держаться несколько дней.

В течение 11-13 февраля температура воздуха в Украине будет держаться на уровне от +8 до +14 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

видео дня

В то же время она предупредила, что с четверга, 15 февраля, в Украине снова ощутимо похолодает.

"Ближайшие теплые дни: 11, 12 и 13 февраля, +8...+14 градусов. Ближайшее ощутимое похолодание потом – с 15-го февраля, ночью до -1...-5 градусов, днем около нуля", – рассказала синоптик.

Погода в Украине 9 февраля

В пятницу, 9 февраля, в Украине ожидается мокрый снег, временами с дождем. Но будет преобладать мокрый снег. Фаза осадков будет зависеть от температурных колебаний.

"Ближайшей ночью предполагается 1...-5 градусов мороза, на севере и северо-востоке местами -6...-11 градусов, на юге 0...-5 градусов тепла. В течение дня 9-го февраля от 3 мороза до 3 тепла, в центральных областях +3...+6 градусов, в южной части, на Закарпатье и в Черновицкой области +9...+15 градусов", – отметила Диденко.

В пятницу в целом будет преобладать влажная погода с осадками. Существенных осадков не ожидается только в южных областях и в Крыму.

Погода в Украине 9 февраля/ meteoprog

Погода в Киеве 9 февраля

В Киеве 9-го февраля будет холодно. Ночью столбики термометров будут показывать от 0 до -3 градусов, а днем около нуля. Временами будет выпадать снег и мокрый снег. На дорогах будет гололедица.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал о стремительном потеплении. Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в течение недели, с 5 по 11 февраля. Украину вместе с потеплением накроют осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Также усилится ветер.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила об изменениях в погоде – она рассказала, когда будут аномальные +17 и порывы ветра до 30 м/с. Часть областей Украины накроют мокрый снег и дождь. Погода в ближайшие дни будет преимущественно пасмурная и ветреная.

Также ранее синоптик назвала дату, когда в Украине резко ударит похолодание. Температура воздуха станет морозной, лишь в некоторых областях будут плюсовые значения на столбике термометра.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.