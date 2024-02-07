В Украине резко ударит похолодание: синоптик назвала дату

Температура воздуха станет морозной, лишь в некоторых областях будут плюсовые значения на столбике термометра.

https://glavred.info/synoptic/v-ukraine-rezko-udarit-poholodanie-sinoptik-nazvala-datu-10539776.html Ссылка скопирована

В Украине резко ударит похолодание/ УНИАН

Погода в Украине станет холоднее уже в четверг, 8 февраля. Температура воздуха будет колебаться от +4 до -2 градусов.

Вместе с похолоданием усилятся осадки – местами будет выпадать мокрый снег, местами дождь. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

видео дня

Только в южных областях в этот день будет относительно тепло – до +10...+15 градусов.

"Мокрый снег – потому что завтра предполагается похолодание до 2 мороза – 4 тепла. В районах вокруг Кропивницкого, Луганска, Донецка и Днепра +4...+7 градусов. Разве что в южной части будет значительно теплее, без существенных осадков, в течение дня +10...+15 градусов. Ветер наконец-то успокоится, будет переменных направлений, небольшой или умеренный", – отметила синоптик.

В столице Украины 8 февраля будет облачно, местами будет небольшой мокрый снег, временами просто плотная облачность. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне от +1 до +3, а днем от +2...+4 градусов.

Погода в Украине 8 февраля/ Укргидрометцентр

Когда будет потепление

В пятницу, 9 февраля, осадков станет больше. Преимущественно будет холодная погода, тепло будет только на юге нашего государства.

А с 10-го февраля ожидается постепенное потепление до +10...+16 градусов, отмечает синоптик. Однако с 15-го февраля снова похолодает.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал о стремительном потеплении. Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в течение недели, с 5 по 11 февраля. Украину вместе с потеплением накроют осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Также усилится ветер.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила об изменениях в погоде – она рассказала, когда будут аномальные +17 и порывы ветра до 30 м/с. Часть областей Украины накроют мокрый снег и дождь. Погода в ближайшие дни будет преимущественно пасмурная и ветреная.

Напомним, магнитная буря внезапно усилилась – стало известно, сколько еще продлится геомагнитный шторм. Мощность новой магнитной бури выросла до почти шести баллов.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.