"Три царя придут": погода в Украине на Рождество принесет неожиданные сюрпризы

Погода в Украине на Рождество по григорианскому календарю, 25 декабря, будет нестабильной. В Украине будут сразу и снег, и дождь, и плюсовая температура.
Влажная погода будет наблюдаться в большинстве областей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Три царя – снег, дождь и теплая погода – придут в Украину на Рождество по григорианскому календарю. Циклон с центром над Крымом и западные атмосферные фронты обусловят влажную погоду в большинстве областей", – отмечает синоптик.
Будет выпадать дождь, который будет переходить в мокрый снег.
Согласно прогнозу синоптика, без существенных осадков 25 декабря обойдется в восточных областях Украины. Там лишь местами будет незначительный дождь. Зато в западной части государства осадки будут сильнее. Их стоит ждать в первой половине дня, а во второй они также притихнут.
Также Диденко предупредила, что погода в Киеве на Рождество 25 декабря будет дождливой и с переходом в мокрый снег.
"Кроме красивой картинки мокрый снег может затруднять движение на дорогах и тротуарах, налипая, где захочет – поэтому ходите колядовать осторожно и в крепкой обуви. Температура воздуха в Киеве ночью 0,+1 градус, завтра днем +1+3 градуса", – рассказала синоптик.
Ранее синоптики предупреждали, что погода в Украине в ближайшие дни будет очень неприятной. На католическое Рождество 25 декабря страну будет заливать дождем, в некоторых регионах будет мокрый снег.
Синоптик Виталий Постригань ранее рассказывал, что погода в Украине накануне Нового года порадует аномальным теплом, а температурный фон будет выше климатической нормы на 3-5 градусов. По расчетам, развитие атмосферных процессов до конца года далеко от трендов зимней погоды.
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