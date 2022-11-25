Три области завалит снегом: синоптик рассказал, куда уже сегодня придет зима

Какие регионы накроют снегопады - прогноз синоптика / Фото Reuters

В Украину идет настоящая зима. В ближайшие дни часть регионов накроют снегопады. В частности, снег ожидается в Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Станислав Щедрин на странице в Facebook. По словам специалиста, дожди с переходом в снегопад в указанных регионах ожидаются уже вечером 25 ноября и в ночь на 26 ноября.

Синоптик предупредил, что будет очень скользко.

"В центре и на юге тоже ожидается влажная погода, но осадки будут преимущественно в виде дождя. Лишь местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет преобладать пасмурная погода, но без осадков", – прогнозирует Щедрин.

Температура воздуха по всей стране будет колебаться в пределах от -2 до +4 градусов ночью и от 0 до +7 градусов днем.

Погода в Украине в 25-26 ноября 2022 / Фото facebook.com/Stas1234567

Прогноз погоды в Украине

Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине зимой в сезоне 2022/2023 удивит аномалией. По его словам, этой зимой погода будет подобна прошлогодней.

"Зима не должна быть слишком холодной, сильных морозов не будет, как в прошлую и позапрошлую зиму", — сказал он.

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