Три области завалит снегом: синоптик рассказал, куда уже сегодня придет зима

Дожди с переходом в снегопад ожидаются уже вечером 25 ноября и в ночь на 26 ноября. Синоптик предупредил, что на дорогах будет очень скользко.
В Украину идет настоящая зима. В ближайшие дни часть регионов накроют снегопады. В частности, снег ожидается в Житомирской, Киевской и Черкасской областях.
Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Станислав Щедрин на странице в Facebook. По словам специалиста, дожди с переходом в снегопад в указанных регионах ожидаются уже вечером 25 ноября и в ночь на 26 ноября.
Синоптик предупредил, что будет очень скользко.
"В центре и на юге тоже ожидается влажная погода, но осадки будут преимущественно в виде дождя. Лишь местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет преобладать пасмурная погода, но без осадков", – прогнозирует Щедрин.
Температура воздуха по всей стране будет колебаться в пределах от -2 до +4 градусов ночью и от 0 до +7 градусов днем.
Прогноз погоды в Украине
Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине зимой в сезоне 2022/2023 удивит аномалией. По его словам, этой зимой погода будет подобна прошлогодней.
"Зима не должна быть слишком холодной, сильных морозов не будет, как в прошлую и позапрошлую зиму", — сказал он.
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