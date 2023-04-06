Ударит мороз и устроит каток: украинцев предупредили об опасных метеоявлениях

На Закарпатье и Прикарпатье ночью прогнозируют мороз — от 0 до -5, днем потеплеет до 0 +5.

Погода в Украине / УНИАН

Погода в Украине продолжает шокировать. Как прогнозируют синоптики, осадки не прекратятся. В регионах будет дождь, а также будет мокрый снег. Кроме того, в некоторые области вернутся ночные морозы.

"Завтра в Украине облачно с прояснениями. На северо-востоке и востоке умеренные дожди. В Закарпатье и Прикарпатье — мокрый снег и местами гололедица. В Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях — небольшой дождь. На остальной территории — без существенных осадков", - сообщают в Укргидрометцентре.

В большинстве регионов ночью будет 1-6 тепла, а днем — 6-11 тепла.

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В северо-восточных и восточных областях температура воздуха ночью будет от 4-9 тепла, а днем воздух прогреется до +12-17.

На Закарпатье и Прикарпатье ночью прогнозируют мороз — от 0 до -5, днем потеплеет до 0 +5.

Погода в Киеве и области

В пятницу, 7 апреля, в области обещают облачность с прояснениями. Местами будет дождь. Скорость юго-восточного ветра – 5-10 м/с.

В области ночью столбики термометров покажут 1-6 тепла, а днем +6-11. В Киеве синоптики прогнозируют ночью 3-5 тепла, а днем 9-11.

После значительной непогоды на дорогах может быть сильный гололед.

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Погода на Пасху 2023 в Украине

Погода в Украине на Пасху, которую украинцы отмечают 16 апреля, будет с сюрпризами. По прогнозу синоптиков, вероятно стоит ожидать похолодания и даже ночных заморозков.

Метеоресурсы отмечают, что с 13 по 16 апреля возможно похолодание днем до +4 +8, а ночью не исключены заморозки.

Впрочем, после праздников станет стабильно тепло до конца апреля +13 +19 градусов.

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