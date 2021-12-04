Ударит мороз, завалит снегом: украинцев предупредили об атаке трех циклонов

/ УНИАН

В Украине в ночь на субботу, 4 декабря, атмосферный фронт с запада принесет в центральную часть осадки в виде дождя и мокрого снега, усилится северо-западный ветер.

По прогнозу синоптика Виталия Постриганя, в выходные за атмосферным фронтом распространится более прохладный воздух, температура постепенно снизится. Ночью до 5-7° мороза, днем около 0°, написал он в Facebook.

Синоптик говорит, что осадков ждать не стоит, погода будет с прояснениями.

Он предупредил, что уже с понедельника начинается "эра" из трех циклонов.

"К колебаниям температуры воздуха, атмосферному давлению прибавятся дожди, мокрый снег и снег, гололедные явления", - отметил синоптик

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Постригань добавил, что по долгосрочному прогнозу, декабрь 2021 года ожидается несколько теплее обычного (0,9° мороза при норме 1,8° мороза) и с осадками в пределах нормы (40 мм).

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Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.

В интервью Фактам она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

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