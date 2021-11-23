Украину атакует мощный циклон: синоптик предупредил о неожиданной аномалии

На выходных в Украине стоит ожидать кардинального изменения погоды.
В понедельник в Украине завершает тёплый период. Во вторник и среду ожидаются осадки, обусловленные атмосферными фронтами.
Не исключен мокрый снег, прогнозируется похолодание и гололед, рассказал в Facebook синоптик Виталий Постригань.
Он уточнил, что с пятницы погода снова изменится. Прогнозируются осадки и повышение температуры.
Синоптик предупредил, что на выходных стоит ожидать кардинального изменения погоды.
"Серия южных циклонов в ближайшие выходные проявит себя значительными дождями и аномальным теплом", - добавил Постригань.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.
Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.
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