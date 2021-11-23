Украину атакует мощный циклон: синоптик предупредил о неожиданной аномалии

/ look.com.ua

В понедельник в Украине завершает тёплый период. Во вторник и среду ожидаются осадки, обусловленные атмосферными фронтами.

Не исключен мокрый снег, прогнозируется похолодание и гололед, рассказал в Facebook синоптик Виталий Постригань.

Он уточнил, что с пятницы погода снова изменится. Прогнозируются осадки и повышение температуры.

Синоптик предупредил, что на выходных стоит ожидать кардинального изменения погоды.

"Серия южных циклонов в ближайшие выходные проявит себя значительными дождями и аномальным теплом", - добавил Постригань.

Реклама

Читайте такжеУкраину накроет резкое похолодание и завалит снегом – синоптик

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

Читайте еще: